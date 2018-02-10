Мужчина размахивал в таллиннском казино оружием
10 февраля 2018 г., 19:28
Сегодня в 16.56 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в казино на Тоомпуйестеэ мужчина размахивал предметом, похожим на оружие.
Отреагировавшие на вызов полицейский и члены группы быстрого реагирования задержали мужчину вблизи места происшествия через 20 минут после инцидента.
51-летнего мужчину доставили в отделение полиции. При обыске у него нашли пневматический пистолет.
По предварительным данным, в казино произошла ссора между пьяными 51-летним и 36-летним мужчинами. В результате ссоры никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе расследования.