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  • Мужчина размахивал в таллиннском казино оружием

Мужчина размахивал в таллиннском казино оружием

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ФОТО: Caro / Klaus Westermann/Caro / Klaus Westermann/Scanpix

Сегодня в 16.56 в центр тревоги поступило сообщение о том, что в казино на Тоомпуйестеэ мужчина размахивал предметом, похожим на оружие. 

Отреагировавшие на вызов полицейский и члены группы быстрого реагирования задержали мужчину вблизи места происшествия через 20 минут после инцидента.

51-летнего мужчину доставили в отделение полиции. При обыске у него нашли пневматический пистолет.

По предварительным данным, в казино произошла ссора между пьяными 51-летним и 36-летним мужчинами. В результате ссоры никто не пострадал. Точные обстоятельства происшествия выяснятся в ходе расследования. 

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