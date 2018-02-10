В Пизе мотоциклист ранил из пистолета четырех прохожих, которым не понравилась его манера езды

По предварительным данным, людей возмутили опасные маневры, которые совершал мотоциклист, двигавшийся на высокой скорости в одном из районов на окраине города. Ссора началась со словесной перепалки, а закончилась тем, что мотоциклист, вооруженный небольшим пистолетом, открыл огонь по прохожим, сообщает ANSA .

После выстрелов злоумышленник уехал, но потом вернулся пешком и открыл огонь из другого пистолета по людям, собравшимся в кафе. В заведении возникла паника.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения в руки и ноги, но их жизни ничего не угрожает, пишет La Stampa .