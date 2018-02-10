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  • В Пизе мотоциклист ранил из пистолета четырех прохожих, которым не понравилась его манера езды

В Пизе мотоциклист ранил из пистолета четырех прохожих, которым не понравилась его манера езды

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ФОТО: Caro / Muhs/Caro / Muhs

Полиция Италии ищет мотоциклиста, который открыл стрельбу на улице в Пизе. В итоге несколько человек получили огнестрельные ранения. Стрельбе предшествовал конфликт с прохожими, которые сделали байкеру замечание за неосторожную езду, сообщает Newsru.com.

По предварительным данным, людей возмутили опасные маневры, которые совершал мотоциклист, двигавшийся на высокой скорости в одном из районов на окраине города. Ссора началась со словесной перепалки, а закончилась тем, что мотоциклист, вооруженный небольшим пистолетом, открыл огонь по прохожим, сообщает ANSA.

После выстрелов злоумышленник уехал, но потом вернулся пешком и открыл огонь из другого пистолета по людям, собравшимся в кафе. В заведении возникла паника.

В результате стрельбы четыре человека получили ранения в руки и ноги, но их жизни ничего не угрожает, пишет La Stampa.

Полиция ведет розыск мотоциклиста. Известно, что он является молодым местным жителем.

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