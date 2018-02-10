Аэг не верит, что Россия начнет массово задерживать граждан Эстонии ради обмена

«Это, безусловно, очень хорошо для Эстонии, так как мы получили нашего гражданина. Граждан пытаются всегда отовсюду вызволить настолько быстро, насколько это возможно, но зачастую на это требуется больше времени, чем мы изначально надеемся», - отметил Аэг.

По его словам, в таких обменах нет ничего необычного, и в мировой практике они происходят постоянно. Он отметил, что данная ситуация является выигрышной для обеих сторон.