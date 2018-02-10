Аэг не верит, что Россия начнет массово задерживать граждан Эстонии ради обмена

Бывший генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) и нынешний депутат Рийгикогу Райво Аэг (IRL) считает, что обмен Райво Суси на российского агента был выгоден обеим сторонам и не верит, что Россия может массово задерживать граждан Эстонии ради последующего обмена, пишет Postimees.ee.
«Это, безусловно, очень хорошо для Эстонии, так как мы получили нашего гражданина. Граждан пытаются всегда отовсюду вызволить настолько быстро, насколько это возможно, но зачастую на это требуется больше времени, чем мы изначально надеемся», - отметил Аэг.
По его словам, в таких обменах нет ничего необычного, и в мировой практике они происходят постоянно. Он отметил, что данная ситуация является выигрышной для обеих сторон.
На вопрос о том, не станет ли Россия специально задерживать граждан Эстонии, чтобы позже обменять их на своих агентов, Аэг ответил отрицательно. «Для этого у Эстонии должно быть много тех, на кого можно кого-то обменять. Просто так за спасибо ничего