суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео Галереи Сборная Эстонии Звезды
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Аэг не верит, что Россия начнет массово задерживать граждан Эстонии ради обмена

Аэг не верит, что Россия начнет массово задерживать граждан Эстонии ради обмена

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

ФОТО: Liis Treimann (Postimees)

Бывший генеральный директор Полиции безопасности (КаПо) и нынешний депутат Рийгикогу Райво Аэг (IRL) считает, что обмен Райво Суси на российского агента был выгоден обеим сторонам и не верит, что Россия может массово задерживать граждан Эстонии ради последующего обмена, пишет Postimees.ee.

«Это, безусловно, очень хорошо для Эстонии, так как мы получили нашего гражданина. Граждан пытаются всегда отовсюду вызволить настолько быстро, насколько это возможно, но зачастую на это требуется больше времени, чем мы изначально надеемся», - отметил Аэг.

По его словам, в таких обменах нет ничего необычного, и в мировой практике они происходят постоянно. Он отметил, что данная ситуация является выигрышной для обеих сторон.

На вопрос о том, не станет ли Россия специально задерживать граждан Эстонии, чтобы позже обменять их на своих агентов, Аэг ответил отрицательно. «Для этого у Эстонии должно быть много тех, на кого можно кого-то обменять. Просто так за спасибо ничего 

Актуально

Читать также

НАВЕРХ