Эстонка продала квартиру, чтобы преподнести мужу сюрприз (видео)
10 февраля 2018 г., 20:41
В 2015 году Хели Вескимяги купила тайком от мужа старую водяную мельницу в Сымера и стала делать в ней ремонт. Для того, чтобы расплатиться по счетам женщине пришлось продать квартиру, сообщает телеканал TV3.
При этом он держала все в секрете от мужа, занимаясь мельницей после работы и по выходным целый год. В один прекрасный день Хели пригласила супруга на пикник.
«Для него это стал большой сюрприз. Когда он гулял вокруг и осматривал здание, то у меня сердце билось очень сильно», - рассказала хозяйка мельницы, добавив, что в итоге мужу все очень понравилось.
По ее словам, второй год они ремонтировали мельницу уже вместе с супругом.
Смотрите видео, чтобы узнать, что получилось из этой затеи.