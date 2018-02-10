Эстонка продала квартиру, чтобы преподнести мужу сюрприз (видео)

При этом он держала все в секрете от мужа, занимаясь мельницей после работы и по выходным целый год. В один прекрасный день Хели пригласила супруга на пикник.

«Для него это стал большой сюрприз. Когда он гулял вокруг и осматривал здание, то у меня сердце билось очень сильно», - рассказала хозяйка мельницы, добавив, что в итоге мужу все очень понравилось.

По ее словам, второй год они ремонтировали мельницу уже вместе с супругом.