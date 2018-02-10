Рыбка-гейт: может ли чиновник кататься на яхте с миллиардером и девушкой?

Коррупция, по версии ФБК, заключается в следующем: чиновник якобы получил услуги имущественного характера в виде путешествия на яхте и на самолете от миллиардера. По мнению фонда, услуги миллиардера могут повлиять на то, насколько беспристрастно вице-премьер выполняет свои обязанности.

Приходько в заявлении, распространенном в пятницу, назвал Дерипаску своим другом, но все обвинения отрицал. "Политический неудачник в очередной раз попытался устроить провокацию и напомнить о себе, сумбурно смешав все возможное и невозможное — от моего друга (Олега Дерипаски) до американского президента Трампа".

Так что теперь, чиновникам нельзя дружить с бизнесменами?

Путешествие на яхте с перелетом на частном самолете - это дорогой подарок, отмечает заместитель генерального директора "Трансперенси Интернешнл - Россия" Илья Шуманов. По закону, российским чиновникам запрещено принимать подарки дороже 3 тысяч рублей.

"Если чиновник не предоставит квитанции, что сам оплатил аренду яхты и бизнес-джета, получается, что это взятка", - считает Шуманов.

Но даже если чиновник платит за свой отдых, то если бы отдыхали Дерипаска и Приходько, это может быть оценено как конфликт интересов, говорит Шуманов. "Через вице-премьера проходят вопросы субсидирования предприятий, контролируемых Дерипаской, например "ГАЗа". Чиновник может дружить с кем угодно, но тут вопрос перерастает в неурегулированный конфликт интересов", - отметил Шуманов. По его словам, на Западе аналогичная история сразу обратилась бы для чиновника отставкой, а впоследствии, возможно, и уголовным делом.

Председатель "Национального антикоррупционного комитета", член президентского совета по правам человека (СПЧ) Кирилл Кабанов считает, что дружба между Дерипаской и Приходько и их возможный совместный отдых - не правонарушение. Если бы Навальный доказал, что это могло повлиять на какие-либо решения Приходько, связанные с Дерипаской, это было бы правонарушением, объясняет Кабанов. Пока такой связи не видно, говорит член СПЧ.

И что, где-то за такое увольняют?

В западных странах политики теряли должности из-за куда менее серьезных обвинений в дружбе с бизнесменами.

В 2008 году британский политик Питер Мандельсон ушел с поста комиссара ЕС по торговле после "Яхтгейта" - скандала, разгоревшегося из-за его визита на яхту Олега Дерипаски. В тот раз никаких девушек рядом с ними замечено не было, однако политика обвинили в злоупотреблении служебным положением. СМИ припомнили, что Мандельсон выступал за снижение тарифов ЕС на ввоз алюминиевого сырья. В результате тариф был снижен с 6% до 3%", что принесло миллионы долларов компании Дерипаски "Русал". Мандельсон категорически отрицал все обвинения, однако пост покинул. Впрочем, сразу после этого он был назначен министром по делам бизнеса в Британии.