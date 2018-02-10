Tourest: спрос на турецкие курорты полностью восстановился

В этот раз на ярмарке широко представлены новые, дальние и экзотические страны, но возвращаются и прежние фавориты, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам туроператоров, полностью восстановился спрос на курорты Турции и после затишья, вызванного несколькими страшными терактами, вновь набрал обороты турпоток в Египет.