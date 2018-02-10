Tourest: спрос на турецкие курорты полностью восстановился
10 февраля 2018 г., 21:28
Туроператоры на проходящей в Таллинне международной туристической выставке Tourest констатируют восстановление спроса на курорты в Турции и Египте, несмотря на громкие теракты последних лет.
В этот раз на ярмарке широко представлены новые, дальние и экзотические страны, но возвращаются и прежние фавориты, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".
По словам туроператоров, полностью восстановился спрос на курорты Турции и после затишья, вызванного несколькими страшными терактами, вновь набрал обороты турпоток в Египет.
Посетители планируют на выставке отпуск на весь год вперед, выбирают и покупают путевки.