суббота, 10 февраля 2018 г.
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Tourest: спрос на турецкие курорты полностью восстановился

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Иллюстративное фото. Курорт.

ФОТО: Scanpix

Туроператоры на проходящей в Таллинне международной туристической выставке Tourest констатируют восстановление спроса на курорты в Турции и Египте, несмотря на громкие теракты последних лет.

В этот раз на ярмарке широко представлены новые, дальние и экзотические страны, но возвращаются и прежние фавориты, сообщает портал Rus.err.ee со ссылкой на "Актуальную камеру".

По словам туроператоров, полностью восстановился спрос на курорты Турции и после затишья, вызванного несколькими страшными терактами, вновь набрал обороты турпоток в Египет.

Посетители планируют на выставке отпуск на весь год вперед, выбирают и покупают путевки.

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