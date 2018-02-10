Видео: полиция обеспокоена тем, на что готовы пойти дети ради комментариев и лайков

О вымогательствах и других преступлениях в интернете говорится в СМИ каждый день, но порой создается впечатление, что все это происходит где-то далеко.На самом деле дети в Эстонии – это такая же легкая добыча для преступников, как и дети в других странах.
При этом полицейские обеспокоены тем, на что готовы пойти сами дети в социальных сетях ради комментариев и лайков, сообщает телеканал TV3.
По словам руководителя службы Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и кибер-преступлениями Ханнеса Кельта, социальные СМИ подталкивают детей на опасные действия.
Например, необходимость внимания подтолкнула в одном из случаев 12-летнюю девушку на то, чтобы снимать порнографические видео со своим участие.
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