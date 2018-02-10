суббота, 10 февраля 2018 г.
"Я стараюсь помочь нарвским детям выбраться из этой ямы незнания языка"

Хели Адамович

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  • Видео: полиция обеспокоена тем, на что готовы пойти дети ради комментариев и лайков

Видео: полиция обеспокоена тем, на что готовы пойти дети ради комментариев и лайков

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ФОТО: Scanpix

О вымогательствах и других преступлениях в интернете говорится в СМИ каждый день, но порой создается впечатление, что все это происходит где-то далеко.На самом деле дети в Эстонии – это такая же легкая добыча для преступников, как и дети в других странах.

При этом полицейские обеспокоены тем, на что готовы пойти сами дети в социальных сетях ради комментариев и лайков, сообщает телеканал TV3.

По словам руководителя службы Пыхьяской префектуры по борьбе с мошенничествами и кибер-преступлениями Ханнеса Кельта, социальные СМИ подталкивают детей на опасные действия.  

Например, необходимость внимания подтолкнула в одном из случаев 12-летнюю девушку на то, чтобы снимать порнографические видео со своим участие. 

Смотрите сюжет полностью в видео!

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