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Умер известный композитор Йохан Йоханнссон

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ФОТО: Jordan Strauss/AP

В Берлине на 49-м году жизни скончался исландский композитор и музыкальный продюсер Йохан Йоханнссон. Сообщение об этом опубликовано в его фейсбуке.

«С глубокой печалью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей из тех, кого мы знали и с кем мы работали. Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — говорится в посте, который цитирует Газета.ru.

Йоханнссон известен как автор музыки к таким кинофильмам, как «Убийца», «Прибытие» и «Пленницы». В 2015 году он получил «Золотой глобус» за музыку к «Вселенной Стивена Хокинга».

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