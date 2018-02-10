Умер известный композитор Йохан Йоханнссон
10 февраля 2018 г., 22:17
В Берлине на 49-м году жизни скончался исландский композитор и музыкальный продюсер Йохан Йоханнссон. Сообщение об этом опубликовано в его фейсбуке.
«С глубокой печалью мы подтверждаем смерть нашего дорогого друга Йохана. Мы потеряли одного из самых талантливых и гениальных людей из тех, кого мы знали и с кем мы работали. Пусть его музыка и дальше вдохновляет нас», — говорится в посте, который цитирует Газета.ru.
Йоханнссон известен как автор музыки к таким кинофильмам, как «Убийца», «Прибытие» и «Пленницы». В 2015 году он получил «Золотой глобус» за музыку к «Вселенной Стивена Хокинга».