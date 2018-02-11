На шоссе Таллинн-Тарту при столкновении машин пострадали три человека

ДТП произошло в 10.50 в Маэкюла на 142-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где в машину Audi A4, за рулем которой был 28-летний мужчина, врезался выехавший с второстепенной дороги автомобиль Volvo XC70, которым управлял 44-летний мужчина.