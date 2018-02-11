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  • На шоссе Таллинн-Тарту при столкновении машин пострадали три человека

На шоссе Таллинн-Тарту при столкновении машин пострадали три человека

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Скорая помощь и полиция. Фото иллюстративное

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

В Вырумаа на шоссе Таллинн-Тарту вчера столкнулись два легковых автомобиля, в результате чего три человека были доставлены в больницу.

ДТП произошло в 10.50 в Маэкюла на 142-м км шоссе Таллинн-Тарту-Выру-Лухамаа, где в машину Audi A4, за рулем которой был 28-летний мужчина, врезался выехавший с второстепенной дороги автомобиль Volvo XC70, которым управлял 44-летний мужчина.

В результате столкновения Audi вылетела в кювет.

Находившиеся в Audi водитель, 28-летняя женщина и семилетняя девочка были доставлены в Южно-Эстонскую больницу. 

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