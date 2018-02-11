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  • Жительница Эстонии публиковала на сайте знакомств личные данные жертв

Жительница Эстонии публиковала на сайте знакомств личные данные жертв Среди пострадавших и несовершеннолетняя девочка!

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Facebook. Фото иллюстративное

ФОТО: Dominic Lipinski/PA Wire/PA Images

51-летняя Брита пыталась с помощью поддельных аккаунтов опозорить знакомых, при этом публикуя в интернете их личные данные.

Согласно обвинению, Брита опубликовала на сайте знакомств (Пярнуский уездный суд не пожелал обнародовать название портала) детальную информацию о пострадавших без их согласия. Женщина зарегистрировала на портале поддельный аккаунт, указав личные данные жертвы и ее близких. Таким образом в интернете все могли увидеть, например, имя жертвы, возраст или домашний адрес, пишет Pärnu Postimees.

Также в публичном доступе оказались личные телефоны друга и мужа жертвы.

Этим нарушительница не ограничилась: Брита создала на сайте знакомств и поддельный аккаунт несовершеннолетней дочки пострадавшей, указав имя дочки жертвы, место жительство и телефонный номер отца девочки.

Обнаружившая поддельные аккаунты жертвы обратилась в полицию.

15 января Пярнуский уездный суд признал Бриту виновной в незаконном распространении личных данных и приговорил ее к пяти месяца условно с испытательным сроком в один год.

Советник по прессе Ляэнеской окружной прокуратуры Лийви Рейнхольд говорит, что незаконное использование личности другого человека не является распространенным преступлением, но такие случаи происходят: обычно в связи с мошенничеством.

«Но в этом случае обвиняемая не получила никакой материальной выгоды, а хотела просто навредить пострадавшей и оставить о ней неправильное впечатление», - говорит Рейнхольд.

Решение суда вступило в силу 31 января.

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