В аэропорту Хельсинки прошла эвакуация из-за угрозы взрыва
11 февраля 2018 г., 10:04
В аэропорту Хельсинки-Вантаа в субботу, 10 февраля, из самолета шведского авиаперевозчика SAS, который уже готовился к взлету, эвакуировали всех пассажиров.
По данным полиции, сообщение с угрозой взрыва на борту самолета, который должен был отправиться в Стокгольм в 14:45, поступило в 14:12. Воздушное судно освободили от багажа, пассажиров и экипажа для проверки. В 14:50 самолет был проверен, взрывных устройств специалисты не нашли, передает Fontanka.fi.
По словам пассажиров, сначала капитан по громкой связи сказал покинуть самолет с вещами, но после власти дали указание оставаться на местах и ждать, прежде чем из багажного отделения достанут все сумки, пишет издание Ilta-Sanomat.