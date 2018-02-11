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В аэропорту Хельсинки прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

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ФОТО: LEHTIKUVA/REUTERS

В аэропорту Хельсинки-Вантаа в субботу, 10 февраля, из самолета шведского авиаперевозчика SAS, который уже готовился к взлету, эвакуировали всех пассажиров.

По данным полиции, сообщение с угрозой взрыва на борту самолета, который должен был отправиться в Стокгольм в 14:45, поступило в 14:12. Воздушное судно освободили от багажа, пассажиров и экипажа для проверки. В 14:50 самолет был проверен, взрывных устройств специалисты не нашли, передает Fontanka.fi.

По словам пассажиров, сначала капитан по громкой связи сказал покинуть самолет с вещами, но после власти дали указание оставаться на местах и ждать, прежде чем из багажного отделения достанут все сумки, пишет издание Ilta-Sanomat

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