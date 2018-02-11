В аэропорту Хельсинки прошла эвакуация из-за угрозы взрыва

По данным полиции, сообщение с угрозой взрыва на борту самолета, который должен был отправиться в Стокгольм в 14:45, поступило в 14:12. Воздушное судно освободили от багажа, пассажиров и экипажа для проверки. В 14:50 самолет был проверен, взрывных устройств специалисты не нашли, передает Fontanka.fi.