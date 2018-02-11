Фото и видео: москвичка добилась уборки снега, написав зеленкой «Навальный» на сугробах

"Соседка отчаялась ждать уборки снега в ответ на простые жалобы и просьбы и перешла к решительным действиям", - рассказала Грязнова.

В следующем своем твите, опубликованном примерно спустя четыре часа, активистка уже подтверждает: именем оппозиционера Алексея Навального действительно можно вызвать дворника в ваш двор, передает Newsru.

Курьезную историю прокомментировал и сам оппозиционер, который признал, что от увиденного у него "челюсть отвисла". "Реально через четыре часа пришли дворники "Жилищника" и начали соскребать лед с надписью на нем. Государственный маразм на службе человека. Вау", - заявил Навальный. В социальных сетях между тем шутят, что если бы на сугробе написали "Путин", то он бы остался еще на один срок.

Отметим, что бороться со снегом таким способом ранее предложил журналист Михаил Козырев. Рекомендация, которую он опубликовал на своей странице в Facebook, получила несколько тысяч лайков и репостов.

Московские власти регулярно уверяют, что в ликвидации последствий снегопада, который прошел еще неделю назад, участвуют тысячи единиц спецтехники и десятки тысяч дворников. Москвичи, впрочем, не видят, чтобы улицы кто-то убирал: тротуары до сих пор непроходимы, с крыш свисают гигантские сосульки и глыбы льда, а автомобилисты жалуются на невозможность припарковаться - места стоянки так и остаются площадками для складирования снега.