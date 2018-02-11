В Большом каньоне разбился вертолет с туристами

Как рассказал прессе представитель полиции штата Фрэнсис Брэдли, вертолет предположительно прилетел из Лас-Вегаса. Крушение произошло в субботу около 5:30 вечера по местному времени. Четыре выживших человека получили серьезные ранения, но их не удалось оперативно эвакуировать с места катастрофы из-за сильного ветра.
Что стало причиной катастрофы, пока неясно. Расследованием происшествия займутся Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США.
A Eurocopter EC130 crashed at 5:20 p.m. Saturday under unknown circumstances, leaving 3 dead and 4 injuredhttps://t.co/H78nvenVlR— CBS 21 News (@CBS21NEWS) 11 февраля 2018 г.