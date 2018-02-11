В Большом каньоне разбился вертолет с туристами

Как рассказал прессе представитель полиции штата Фрэнсис Брэдли, вертолет предположительно прилетел из Лас-Вегаса. Крушение произошло в субботу около 5:30 вечера по местному времени. Четыре выживших человека получили серьезные ранения, но их не удалось оперативно эвакуировать с места катастрофы из-за сильного ветра.