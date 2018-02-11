воскресенье, 11 февраля 2018 г.
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В Большом каньоне разбился вертолет с туристами

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ФОТО: JIM URQUHART/REUTERS

В американском штате Аризона потерпел крушение вертолет Eurocopter EC130, выполнявший туристический рейс над национальным парком "Гранд-Каньон". На борту находились семь человек, трое из них погибли, передает Newsru со ссылкой на NBC.

Как рассказал прессе представитель полиции штата Фрэнсис Брэдли, вертолет предположительно прилетел из Лас-Вегаса. Крушение произошло в субботу около 5:30 вечера по местному времени. Четыре выживших человека получили серьезные ранения, но их не удалось оперативно эвакуировать с места катастрофы из-за сильного ветра.

Что стало причиной катастрофы, пока неясно. Расследованием происшествия займутся Федеральное управление гражданской авиации США и Национальный совет по безопасности на транспорте США.

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