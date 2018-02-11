воскресенье, 11 февраля 2018 г.
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Фото: на аукцион выставили необычный эстонский флаг

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ФОТО: osta.ee

На сайте osta.ee на продажу выставлен довоенный эстонский флаг. Триколор времен первой Эстонской Республики в таком состоянии, что его больше нельзя вывешивать, но можно использовать, например, как экспонат.

Проживающий в Ярвамаа, в деревне Калитса продавец пишет, что размер флага 97x 160 см, он из льняной ткани и родом из довоенного хутора в Харьюмаа. Больше ничего об истории этого флага неизвестно, пишет Järva Teataja.

На данный момент продавцу уже сделано пару предложений. Стоимость флага составляет 32 евро. Для сравнения на сайте lipuvabrik.ee эстонский флаг размером 105x165 см стоит 21.60 евро.

Объявление о продаже флага смотрите здесь

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