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Эстония планирует обновить программу о культурном сотрудничестве с Россией

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Министр культуры Индрек Саар.

ФОТО: Viktor Burkivski

Министерство культуры осенью планирует приступить к подготовке заключения новой программы сотрудничества в области культуры с Россией, которая стала бы продолжением многолетних отношений.

«Действующая программа сотрудничества между министерствами культуры Эстонии и России — уже девятая по счету, она продлится до конца этого года. Поскольку у Эстонии и России хорошие отношения в области культуры, мы планируем этой осенью приступить к подготовке новой программы», - сказал BNS заместитель главы отдела внешних связей Министерства культуры Мадис Ярв.

Программа сотрудничества между министерствами культуры Эстонии и России заключается на основании договора о культурном сотрудничестве, который в свою очередь был заключен в мае 1992 года и обновлен в феврале 2008 года. Последняя программа такого рода была заключена 3 июня 2016 года в Нарве на период 2016-2018. Со стороны Эстонии ее подписала бывшая в то время вице-канцлером Министерства культуры Анне-Ли Реймаа, а со стороны России — заместитель министра культуры Алла Манилова.

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