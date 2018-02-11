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  • Фото: в Йыгевамаа микроавтобус столкнулся с поездом

Фото: в Йыгевамаа микроавтобус столкнулся с поездом Дополнено в 14:14!

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Сегодня днем в волости Йыгевамаа на железнодорожном переезде в бок товарного поезда врезался автомобиль Ford Transit.

Сегодня в 13.14 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Йыгевамаа в деревне Вягева, где на железнодорожном переезде Кыола автомобиль Ford врезался в товарный поезд. 

На месте происшествия медики скорой помощи осмотрели водителя микроавтобуса и убедились, что он в ДТП не пострадал. 

Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть водительские права. 

Как пишет Tartu Postimees, перевозивший в прицепе мотосани микроавтобус не затормозил вовремя и нос автомобиля оказался на железной дороге, по которой передвигался товарный поезд. Дорога на нерегулируемом железнодорожном переезде заснеженная и скользкая.

Водитель микроавтобуса признал свою вину, далее этим ДТП будет заниматься страховая компания. 

Движение на месте ДТП было нарушено до 13.50, после этого поезд смог продолжить свой путь. 

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