Фото: в Йыгевамаа микроавтобус столкнулся с поездом

Сегодня в 13.14 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Йыгевамаа в деревне Вягева, где на железнодорожном переезде Кыола автомобиль Ford врезался в товарный поезд.

На месте происшествия медики скорой помощи осмотрели водителя микроавтобуса и убедились, что он в ДТП не пострадал.

Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть водительские права.

Как пишет Tartu Postimees, перевозивший в прицепе мотосани микроавтобус не затормозил вовремя и нос автомобиля оказался на железной дороге, по которой передвигался товарный поезд. Дорога на нерегулируемом железнодорожном переезде заснеженная и скользкая.

Водитель микроавтобуса признал свою вину, далее этим ДТП будет заниматься страховая компания.