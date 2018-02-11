Фото: в Йыгевамаа микроавтобус столкнулся с поездом

Сегодня днем в волости Йыгевамаа на железнодорожном переезде в бок товарного поезда врезался автомобиль Ford Transit.
Сегодня в 13.14 в Центр тревоги поступило сообщение о ДТП в Йыгевамаа в деревне Вягева, где на железнодорожном переезде Кыола автомобиль Ford врезался в товарный поезд.
На месте происшествия медики скорой помощи осмотрели водителя микроавтобуса и убедились, что он в ДТП не пострадал.
Полиция установила, что водитель был трезв и у него есть водительские права.
Как пишет Tartu Postimees, перевозивший в прицепе мотосани микроавтобус не затормозил вовремя и нос автомобиля оказался на железной дороге, по которой передвигался товарный поезд. Дорога на нерегулируемом железнодорожном переезде заснеженная и скользкая.
Водитель микроавтобуса признал свою вину, далее этим ДТП будет заниматься страховая компания.
Движение на месте ДТП было нарушено до 13.50, после этого поезд смог продолжить свой путь.