Блог, фото и видео: в Подмосковье разбился пассажирский самолет, сообщается о гибели 71 человека Появилось первое видео с места катастрофы!
11 февраля 2018 г., 14:39
Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.
Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.
Первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета в Подмосковье нет.