Блог, фото и видео: в Подмосковье разбился пассажирский самолет, сообщается о гибели 71 человека

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.