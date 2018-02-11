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  • Блог, фото и видео: в Подмосковье разбился пассажирский самолет, сообщается о гибели 71 человека

Блог, фото и видео: в Подмосковье разбился пассажирский самолет, сообщается о гибели 71 человека Появилось первое видео с места катастрофы!

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Пассажирский самолет "Саратовских авиалиний" потерпел крушение после вылета из "Домодедово" в Орск, сообщил "Интерфаксу" источник в экстренных службах.

Ан-148 пропал с экранов радаров после вылета из Москвы в Орск. Связь с экипажем установить не удалось. На борту находился 71 человек - 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Очевидцы сообщили в экстренные службы о падении самолета в Раменском районе Подмосковья.

Первоначальный осмотр места происшествия показал, что выживших при падении самолета в Подмосковье нет.

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