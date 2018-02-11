Опубликовано видео с реакцией Илона Маска на запуск Falcon Heavy: "Святое летающее ****, это штука взлетела!"

"Святое летающее ****, это штука взлетела!" - восклицает Маск, наблюдая за трансляцией запуска на экране в центре управления, сообщает портал Newsru.com.

Затем он выбегает на улицу, чтобы в живую пронаблюдать за успешным взлетом уникальной ракеты, которая способна поднять в космос 63,4 тонны груза, что равно весу двух взрослых кашалотов.

Как позже признавался Маск, ни до, ни сразу после запуска он не был уверен в его успехе.

Напомним, исторический пуск состоялся 6 февраля с площадки LC-39А Космического центра Кеннеди на мысе Канаверал во Флориде. Запуск прошел успешно, хотя не обошлось без неприятностей при посадке на воду центрального разгонного блока.

7 февраля Маск сообщил, что ракета вышла за пределы орбиты Земли и движется в сторону пояса астероидов. При этом, судя по опубликованной Маском схеме, ракета удалится от Солнца сильнее, чем ожидалось, и почти достигнет орбиты карликовой планеты Церера.