Эксперты назвали главную опасность просмотра порносайтов
11 февраля 2018 г., 16:10
Китайские эксперты в сфере IT-технологий рассказали, что сайты для взрослых чаще всего заражены вирусами, которые втайне от пользователей добывают криптовалюту, сообщает Вечерняя Москва.
По данным специалистов, 49 процентов вредоносных скриптов встроены в код именно таких сайтов. После исследования 100 тысяч самых популярных ресурсов код был обнаружен на 241. Больше половины из них были порнографическими, передает Motherboard.
Отмечается, что коды для майнинга встраивают в сайты, где пользователи проводят большое количество времени. К таким интернет-ресурсам относятся видеохостинги.