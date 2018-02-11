воскресенье, 11 февраля 2018 г.
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Эксперты назвали главную опасность просмотра порносайтов

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ФОТО: John Locher/AP

Китайские эксперты в сфере IT-технологий рассказали, что сайты для взрослых чаще всего заражены вирусами, которые втайне от пользователей добывают криптовалюту, сообщает Вечерняя Москва.

По данным специалистов, 49 процентов вредоносных скриптов встроены в код именно таких сайтов. После исследования 100 тысяч самых популярных ресурсов код был обнаружен на 241. Больше половины из них были порнографическими, передает Motherboard.

Отмечается, что коды для майнинга встраивают в сайты, где пользователи проводят большое количество времени. К таким интернет-ресурсам относятся видеохостинги.

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