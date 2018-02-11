Фото и видео: страшный пожар уничтожил жилой дом

Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в 12.47. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного жилого дома.

Огонь быстро набрал силу и стал вырываться из-под крыши. Над Козе поднялся столб черного дыма.

В чем причина возгорания, проживающая в доме супружеская пара не знает. Второй этаж построенного в 1970-х годах дома не использовался ежедневно, поэтому жители дома не могут даже предположить, что могло загореться.