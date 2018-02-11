Фото и видео: страшный пожар уничтожил жилой дом

В Вырумаа в Козе сегодня днем вспыхнул пожар в жилом доме на улице Карикакра. После пожара дом стал непригодным для проживания, передает Lõuna-Eesti Postimees.
Центр тревоги получил сообщение о пожаре в жилом доме в 12.47. На месте выяснилось, что пожар вспыхнул на втором этаже двухэтажного жилого дома.
Огонь быстро набрал силу и стал вырываться из-под крыши. Над Козе поднялся столб черного дыма.
В чем причина возгорания, проживающая в доме супружеская пара не знает. Второй этаж построенного в 1970-х годах дома не использовался ежедневно, поэтому жители дома не могут даже предположить, что могло загореться.
Пожар тушить Выруским спасателям помогали спасатели из Вастселийна и Пыльва, а также добровольцы из Ласва и Рыуге. Также на месте была машина скорой помощи, но, по предварительным данным, никто в пожаре не пострадал.