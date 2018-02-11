Юри Ратас выразил соболезнования россиянам в связи с крушением Ан-148
11 февраля 2018 г., 17:05
Премьер-министр Эстонии Юри Ратас выразил соболезнования семьям и близким погибших в результате крушения Ан-148 в Подмосковье, а также всем россиянам.
"Выражаю глубокую скорбь в связи с сегодняшним крушением пассажирского самолета в Московской области. Мои искренние соболезнования семьям и близким погибших, а также всем россиянам", - написал Ратас на своей русскоязычной страничке в Facebook.
Напомним, что самолет авиакомпании "Саратовские авиалинии" потерпел крушение после вылета из московского аэропорта "Домодедово" в город Орск Оренбургской области.
На его борту находился 71 человек – 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Выжить, по предварительным данным, не удалось никому.