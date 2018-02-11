Фото, видео: эстонский музей под открытым небом отмечает Масленицу

Во вторник, 13 февраля - в день, на который приходится эстонская Масленица, - праздничные забавы окончатся веселой вечеринкой, на которой выступят ансамбли Lõõtsavägilased Söepõletajad, сообщили BNS из музея.

"Масленица у крестьян была связана со многими красивыми и здоровыми обычаями»,- сообщила координатор мероприятий в музее Трийн Аадли, по словам которой на хуторах и дворах музея на масленичной неделе есть чем заняться и в снежную погоду, и в оттепель.

На хуторах и дворах музея можно принять участие в традиционных масленичных забавах – прогнать чучело и выгнать «свиней» на поле («свиньи» это деревянные спилы, которые ставили на землю как колесо и подгоняли палками. В старину говорили, что на Масленицу нельзя киснуть дома. У ветряной мельницы Нятси можно испытать свои силы в зимних видах спорта, даже если со снегом не повезет. На холме с ветряными мельницами будут открыты санная горка и ледовая карусель. Согласно народной мудрости, того, кто в Масленицу скатится с горы на санках, весь год будет сопровождать достаток.

Хозяйка хутора Хярьяпеа готовит масленичные лакомства по рецептам 1930-х годов.

В давние времена Масленицу считали женским праздником, поэтому хозяйские дочери рассказывают всем желающим о модных секретах красоты. рассказывает о масленичных обычаях и учит плести пестрые ленты. Особенно много внимание на Масленицу уделяли волосам – они будут расти длинными и здоровыми, если их в этот день подстричь и расчесать не менее семи раз.