В Эстонии не хватает провизоров

В пятницу Министерство социальных дел направило Министерству образования и науки письмо, в котором отмечается, что у Тартуского университета крайне мало выпускников учебной программы по специальности «провизор» и на рынок труда поступает мало специалистов. На данный момент в договоре с университетом указан только минимальный прием в общую медицинскую программу обучения.

Поскольку на рынке труда не хватает провизоров, Министерство социальных дел предлагает увеличить прием студентов на соответствующую специальность и указать в договоре с университетом размер приема на специальность, который в следующем году составил бы 40 студентов.

На необходимость подготовки большего числа специалистов указывает также анализ системы мониторинга и прогноза потребности в рабочей силе OSKA, отметивший значительную нехватку аптечных работников. Сейчас на рынке отчетливо не хватает фармацевтов, существует потребность в увеличении приема студентов на специальность.