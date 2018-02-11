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В Эстонии не хватает провизоров

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ФОТО: Arvet Mägi/Virumaa Teataja

Из-за нехватки аптечных работников Министерство социальных дел предлагает Тартускому университету увеличить прием студентов на специальность провизора. 

В пятницу Министерство социальных дел направило Министерству образования и науки письмо, в котором отмечается, что у Тартуского университета крайне мало выпускников учебной программы по специальности «провизор» и на рынок труда поступает мало специалистов. На данный момент в договоре с университетом указан только минимальный прием в общую медицинскую программу обучения.

Поскольку на рынке труда не хватает провизоров, Министерство социальных дел предлагает увеличить прием студентов на соответствующую специальность и указать в договоре с университетом размер приема на специальность, который в следующем году составил бы 40 студентов.

На необходимость подготовки большего числа специалистов указывает также анализ системы мониторинга и прогноза потребности в рабочей силе OSKA, отметивший значительную нехватку аптечных работников. Сейчас на рынке отчетливо не хватает фармацевтов, существует потребность в увеличении приема студентов на специальность.

Министерство социальных дел также запросило информацию о том, что Министерство образования и науки планирует сделать в сотрудничестве с Тартуским университетом для снижение отчислений со специальности «провизор» и какие меры для этого предусмотрены.

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