Что известно о крушении Ан-148 в Подмосковье

Обломки самолета нашли в Раменском районе Подмосковья. По предварительным данным, все люди, находившиеся на его борту, погибли. Русская служба Би-би-си собрала всё, что на данный момент известно о катастрофе.

Сообщал ли пилот о неисправностях?

Ан-148 вылетел из аэропорта Домодедово в 14:21 по московскому времени. Спустя всего несколько минут экипаж перестал выходить на связь с диспетчером. "Саратов 703, ответь! В курсе, что с Саратов 703? Москва зовет и зовет", - эту фразу из радиопереговоров с самолетом Ан-148 публикуетсвязанный с изданием Life телеграм-канал Mash.

До сих пор непонятно, сообщал ли пилот Ан-148 о неисправностях. "Газета.Ru" со ссылкой на анонимный источник утверждает, что пилот успел сообщить эти данные авиадиспетчерам и якобы должен был аварийно посадить самолет в Жуковском.

Однако пресс-служба аэропорта Жуковский сообщила Русской службе Би-би-си, что его диспетчеры таких запросов не получали. Телеграм-канал Mash со ссылкой на допрос диспетчера аэропорта Домодедово сообщает, что и тому пилот не сообщал о каких-либо неисправностях.

Тот же источник сообщил, что во время допроса авиадиспетчер Домодедово подтвердил: самолет взлетел в штатном режиме, пилот получил разрешение на подъем на 110-й эшелон, однако на 70-м эшелоне самолет вдруг начал снижение и перестал выходить на связь.

Снижался или набирал высоту?

Вскоре после крушения СМИ обратили внимание на странные данные полета Ан-148, которые зафиксировал сайт Flightradar.

Сначала самолет набрал высоту в 1800 метров и летел со скоростью 600 километров в час. Но потом Ан-148 вдруг сначала снизился до высоты 1500 метров, затем снова поднялся до 1800 метров, после чего, судя по всему, начал падать. На отметке в 900 метров он исчез с экранов радаров.

Было ли столкновение?

Источники Интерфакса вскоре сообщили, что Ан-148 якобы столкнулся с вертолетом "Почты России". Вообще "Почту России" не раз вспоминали в связи с сегодняшней катастрофой - не раз СМИ изначально выдвигали версии, что и сам самолет принадлежал "Почте России", но в компании это назвали ошибкой.

Екатерина Крудова, пресс-секретарь "Почты России", сказала Русской службе Би-би-си: "У нас нет вертолетов. Весь наш авиапарк - это два самолета". Позднее и МЧС официально заявило, что на месте происшествия обломков вертолета нет.

В "Почте России" также объяснили, почему на первые кадры с места катастрофы попали конверты с ее эмблемой. В компании объяснили, что, помимо пассажиров, самолет действительно перевозил 20 килограммов почтовой корреспонденции.

Что предпринимают власти?

Следственный комитет возбудил уголовное дело о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть людей. На месте крушения работает следственная группа.

В свою очередь Ространснадзор проведет внеплановую проверку "Саратовских авиалиний" в связи с катастрофой. Пока никаких официальных версий о причинах крушения Ан-128 не появлялось. Однако некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев говорят о проблемах с двигателем.

Был ли взрыв?

Mash со ссылкой на неназванные источники пишет, что предварительная причина крушения Ан-148 - отказ и последующий взрыв одного из двигателей.

"Сперва что-то взорвалось под крылом, и оно загорелось. После этого была еще одна вспышка, и самолет резко упал вниз. Вспышку видели все. Все было так быстро", - рассказал Mash очевидец.

Кроме того, некоторые очевидцы утверждают, что самолет загорелся еще во время падения.

Что это за самолет?

Ан-148 - совместная разработка Украины и России. Изначально самолет выпускался на Харьковском государственном авиапредприятии, потом его начали выпускать и в России, но после конфликта на востоке Украины и аннексии Крыма производство самолетов в России завершили.

Разбившийся самолет был выпущен Воронежским авиастроительным объединением (ВАСО) в 2010 году. На заводе уточнили, что создадут собственную спецкомиссию для расследования катастрофы.

В России Ан-148 активно закупали государственные службы, включая министерство обороны. В 2014 году, после разрыва отношений с Украиной, производство свернули, поскольку большая часть деталей для самолета поставлялась из Украины.

"Московский комсомолец" со ссылкой на источники в Ространснадзоре сообщает, что техническое состояние самолета могло вызывать вопросы - якобы масло в редукторах заменялось нерегулярно. Подтверждения этой информации нет.

Как обслуживался самолет?

Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 находится в лизинге у авиакомпании "Саратовские авиалинии", которая в основном летает по России и выполняет только один международный рейс - в Ереван. Авиапарк состоит из самолетов Ан-148, Як-42 и Embraer E-195. До сих пор у авиакомпании не было авиакатастроф.

По данным Росавиации, "Саратовские авиалинии" занимают 19-е место по пассажирообороту в России. В 2017 году авиакомпания перевезла почти 800 тысяч пассажиров, а также более тысячи тонн грузов и почты.

Сам разбившийся самолет принадлежит "Ильюшин финанс". Компания "Саратовская авиалиния" взяла его в лизинг в 2017 году. По данным журнала "Взлет", всего авиакомпания получила пять машин, которые до этого с 2010 до 2015 года активно использовала авиакомпания "Россия".