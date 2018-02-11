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При взрыве на карнавале в Боливии погибли восемь человек

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ФОТО: DAVID MERCADO/REUTERS

При взрыве газовой горелки в боливийском городе Оруро по время карнавала погибли восемь человек и пострадали 40. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.

По предварительной информации, продавец, жарящий мясо ламы на улице, мог капнуть маслом на рукав от баллона с газом, что и привело к взрыву, сообщает портал Газета.ru.

Трагедия произошла на многолюдной улице вблизи главного маршрута движения карнавального шествия длиной 4 км. Среди погибших – трое детей.

Президент страны Эво Моралес выразил свои соболезнования родственникам погибших.

«Мы потрясены новостью о гибели людей при взрыве», – написал Моралес.

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