При взрыве на карнавале в Боливии погибли восемь человек
11 февраля 2018 г., 18:58
При взрыве газовой горелки в боливийском городе Оруро по время карнавала погибли восемь человек и пострадали 40. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на местную полицию.
По предварительной информации, продавец, жарящий мясо ламы на улице, мог капнуть маслом на рукав от баллона с газом, что и привело к взрыву, сообщает портал Газета.ru.
Трагедия произошла на многолюдной улице вблизи главного маршрута движения карнавального шествия длиной 4 км. Среди погибших – трое детей.
Президент страны Эво Моралес выразил свои соболезнования родственникам погибших.
«Мы потрясены новостью о гибели людей при взрыве», – написал Моралес.