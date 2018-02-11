Лотман о концерте советских песен: прощение или знак смирения?

О фестивале советской эстрадной музыки гимназии Густава Адольфа написано уже достаточно. Понятно, что мы не имеем дело с каким-то недопониманием или ошибкой. Это даже не попытка шокировать обывателей и показаться оригинальным. Нет, директор гимназии Хендрик Агур хочет «сделать подарок России и всем людям, которые хорошо помнят советское время». Этим словам несколько противоречит его второй тезис о том, что прошлое нужно забыть и простить (опять таки методологический вопрос: как простить то, чего не помнишь?).

Не хотелось бы впадать в отчаяние или читать мораль, так как, по моему мнению, дело не в директоре школы Хендрике Агуре - это лишь верхушка айсберга и очередной симптом более опасного процесса.

Но, прежде всего, давайте посмотрим с другой перспективы и даже методологически сомнительным образом, объединив вместе две абсолютно разные, но в последнее время актуальные темы.

Может ли изнасилованная женщина простить своего насильника? Зависит. Но совершенно точно нельзя ее к этому принуждать. Это было бы продолжением изнасилования или даже новым, на этот раз ментальным изнасилованием. Особенно странно было бы прощать такого насильника, который гордится своими делами, хвастается дорогими подарками, которые получила женщина, и вдобавок, когда его стыдят, говорит, что она сама напросилась, засветив различные части тела. И вот выясняется, что насильник оказывается серийным и до сих пор этим занимается.

Об изнасиловании государства можно говорить только метафорически, но в риторике можно проследить четкие параллели. Россия оккупировала Эстонию? Ну что вы, Эстония сама хотела стать членом семьи братского народа. Никакой оккупации не было, Рийгикогу направил в Москву делегацию с просьбой взять Эстонию в состав Советского Союза и эту просьбу удовлетворили. И посмотрите, какие заводы, районы, дороги и другие инфраструктурные объекты мы для вас построили. Вы должны быть благодарны. И это относится и к другим странам Балтии. А что касается недавнего времени, то мы освободили от агрессии Грузии Южную Осетию и Абхазию, пойдя навстречу желанию народа, освободили из рук Украины Крым и принесли мир в Донбасс и в Луганскую область. Наш миролюбивый контингент располагается и в Приднестровье. Вот такая мы страна!

Это о прощении. Но как быть с подарком тем, кто жил в советское время? Я также жил в это время и еще дольше, чем господин Агур. Для меня все эти песни омерзительны, они оскорбляли тогда, оскорбляют и сейчас мое эстетическое и этическое чувство. И похожих на меня русскоязычных людей множество. Если господин Агур говорит о России, то он имеет в виду криминальный режим и его органы. Но есть и другая Россия.

Я неоднократно писал о влиянии пропаганды России и эта пропаганда не влияет только на живущих здесь русских. Эти песни, которые гимназия хочет подарить России, и так звучат в различных русских СМИ. То, что ученики Гимназии Густава Адольфа поют по своему собственному желанию советские песни – это не прощение, а знак смирения. И таким образом они найдут поощрения и у насильника.