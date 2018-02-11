Борьба с раком толстой кишки: жители Эстонии неохотно участвуют в исследовании

Ежегодно в Эстонии около 1000 человек сталкивается с диагнозом рак толстой кишки, но в минувшем году лишь каждый третий житель страны из группы риска согласился пройти так называемое скриниговое исследование, чтобы победить болезнь на ранней стадии.
Все живущие в Эстонии мужчины и женщины 1954, 1956 и 1958 года рождения, у которых есть медицинская страховка, в этом году получат приглашение прийти к своему семейному врачу и принять участие в обследовании, сообщает портал Rus.err.ee.
"Человек сам возьмет пробы, положит в специальную баночку и отправит дальше по почте на анализ", - поясняет семейный врач Диана Ингерайнен.
К сожалению, как показывает опыт, люди участвуют в скрининговом исследовании неохотно и в прошлом году анализы сдали только 36% приглашенных.