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  • Борьба с раком толстой кишки: жители Эстонии неохотно участвуют в исследовании

Борьба с раком толстой кишки: жители Эстонии неохотно участвуют в исследовании

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ФОТО: Dmitri Kotjuh/Järva Teataja/ Scanpix

Ежегодно в Эстонии около 1000 человек сталкивается с диагнозом рак толстой кишки, но в минувшем году лишь каждый третий житель страны из группы риска согласился пройти так называемое скриниговое исследование, чтобы победить болезнь на ранней стадии. 

Все живущие в Эстонии мужчины и женщины 1954, 1956 и 1958 года рождения, у которых есть медицинская страховка, в этом году получат приглашение прийти к своему семейному врачу и принять участие в обследовании, сообщает портал Rus.err.ee.

"Человек сам возьмет пробы, положит в специальную баночку и отправит дальше по почте на анализ", - поясняет семейный врач Диана Ингерайнен.

К сожалению, как показывает опыт, люди участвуют в скрининговом исследовании неохотно и в прошлом году анализы сдали только 36% приглашенных. 

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