Адвокат: новый подход может увеличить число нарушений на дорогах (видео)

Однако и штрафы, выписываемые в результате упрощенного делопроизводства меньше, чем обычные. «В какой-то степени это шаг навстречу людям, так как размеры штрафов при упрощенном делопроизводстве будут ниже», - отмечает присяжный адвокат Индрек Сирк.

Аналогичный подход будет использоваться и при превышении скорости водителем. Если водитель превысил скорость не более чем на 20 км/ч, то штраф не будет превышать 60 евро, а само нарушение не будет отражаться в регистре наказаний.