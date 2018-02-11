Адвокат: новый подход может увеличить число нарушений на дорогах (видео)

Упрощенное делопроизводство – это форма делопроизводства, которая призвана освободить полицейских от лишних формальностей и быстрее рассматривать дела, сообщает телеканал TV3.
Однако и штрафы, выписываемые в результате упрощенного делопроизводства меньше, чем обычные. «В какой-то степени это шаг навстречу людям, так как размеры штрафов при упрощенном делопроизводстве будут ниже», - отмечает присяжный адвокат Индрек Сирк.
Аналогичный подход будет использоваться и при превышении скорости водителем. Если водитель превысил скорость не более чем на 20 км/ч, то штраф не будет превышать 60 евро, а само нарушение не будет отражаться в регистре наказаний.
По мнению Сирка, это может привести к увеличению числа нарушений на дорогах. «Водитель будет знать, что за превышение скорости на 20 км/ч он потратит максимально 60 евро, но эту информацию нигде не запишут», - объяснил Сирк свою логику, добавив, что сегодня водители боятся даже первого нарушения