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  • На борту разбившегося Ан-148 находились пассажиры из Оренбуржья, Москвы, Петербурга

На борту разбившегося Ан-148 находились пассажиры из Оренбуржья, Москвы, Петербурга На борту был также гражданин Швейцарии

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 находились пассажиры из нескольких регионов России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.

"По предварительным спискам, в Орск направлялись 10 уроженцев из Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Норильска, один из Владивостока, один из Азербайджана, один из Швейцарии", - сказала Абрамова, слова которой цитирует Newsru.com.

По ее данным, пока удалось установить, что 33 пассажира были из Оренбургской области: 25 из Орска, семеро из Новотроицка, один из города Гай.

Среди погибших трое детей - пятилетняя девочка, подростки-мальчики 12 и 17 лет.

Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. 12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.

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