На борту разбившегося Ан-148 находились пассажиры из Оренбуржья, Москвы, Петербурга

"По предварительным спискам, в Орск направлялись 10 уроженцев из Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Норильска, один из Владивостока, один из Азербайджана, один из Швейцарии", - сказала Абрамова, слова которой цитирует Newsru.com.

По ее данным, пока удалось установить, что 33 пассажира были из Оренбургской области: 25 из Орска, семеро из Новотроицка, один из города Гай.

Среди погибших трое детей - пятилетняя девочка, подростки-мальчики 12 и 17 лет.