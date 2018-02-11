На борту разбившегося Ан-148 находились пассажиры из Оренбуржья, Москвы, Петербурга

На борту потерпевшего крушение в Подмосковье самолета Ан-148 находились пассажиры из нескольких регионов России, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на главу пресс-службы администрации Орска Елена Абрамова.
"По предварительным спискам, в Орск направлялись 10 уроженцев из Москвы, два из Санкт-Петербурга, один из Норильска, один из Владивостока, один из Азербайджана, один из Швейцарии", - сказала Абрамова, слова которой цитирует Newsru.com.
По ее данным, пока удалось установить, что 33 пассажира были из Оренбургской области: 25 из Орска, семеро из Новотроицка, один из города Гай.
Среди погибших трое детей - пятилетняя девочка, подростки-мальчики 12 и 17 лет.
Самолет "Саратовских авиалиний" разбился в Раменском районе Подмосковья после вылета из Домодедово в Орск. На его борту находился 71 человек, в основном жители Оренбургской области. 12 февраля в Оренбуржье объявлен днем траура.