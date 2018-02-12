Аэропорт Лондона закрыли из-за найденной в Темзе бомбы

"После обнаружения в рамках запланированных работ снаряда времен Второй мировой войны в доке короля Георга V полиция Лондона создала из соображений безопасности 214-метровую запретную зону. В результате аэропорт Лондон-Сити закрыт", - говорится в Twitter аэропорта.

Всем пассажирам, вылетающим в понедельник, 12 февраля, администрация аэропорта посоветовала перед выездом обратиться за дополнительной информацией в их авиакомпанию, пишет Newsru.com .