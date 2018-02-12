понедельник, 12 февраля 2018 г.
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Спасательная операция на месте крушения Ан-148 завершена

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ФОТО: SERGEI KARPUKHIN/REUTERS

Глава МЧС Владимир Пучков сообщил, что спасательная операция на месте крушения самолета Ан-148 в Подмосковье перешла в стадию поисковой, передает «Интерфакс».

«Спасательные работы завершены. Мы констатируем, что 71 человек, находившийся на борту, погиб. Искренние соболезнования родным и близким», — сказал Пучков.

Самолет «Саратовских авиалиний», летевший из московского аэропорта Домодедово в Орск, разбился днем 11 февраля в Подмосковье.

По данным Росавиации, связь с экипажем Ан-148 пропала спустя несколько минут после взлета из аэропорта. На борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа. Все они погибли.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о «нарушении правил эксплуатации воздушного транспорта, повлекшем смерть двух или более лиц».

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