Ангела Меркель хочет оставаться канцлером ФРГ до 2021 года

Если рядовые члены Социал-демократической партии Германии (СДПГ) проголосуют за создание правительственной коалиции с блоком ХДС/ХСС, она намерена оставаться главой правительства до окончания легислатурного периода, заявила канцлер в воскресенье, 11 февраля, в программе немецкого телеканала ZDF "Berlin direkt".

"Я отношусь к тем людям, которые сдерживают свои обещания", - подчеркнула Меркель. В том случае, если СДПГ проголосует против "большой коалиции", канцлер ФРГ не исключила возможности новых парламентских выборов. При этом она отметила, что намерена и далее оставаться на посту руководителя ХДС, и не согласилась с утверждениями об утрате своего авторитета внутри партии.

Отказ ХДС от Минфина: "Болезненно, но необходимо"

Решение уступить социал-демократам в ходе коалиционных переговоров министерство финансов, которое, по традиции, возглавляет представитель ХДС, было для Ангелы Меркель "болезненным" но, на ее взгляд, "объяснимым". В противном случае, пояснила она, переговоры с СДПГ об образовании правительственной коалиции зашли бы в тупик или завершились безрезультатно.

Отказ от министерства финансов - это цена ХДС за создание нового правительства, отметила Меркель, и для участвовавших в переговорах лидеров христианских демократов это решение было "крайне осознанным". В конечном счете, заключила она, именно канцлер несет ответственность за создание нового правительства.

Меркель видит Шульца в новом правительстве

По словам Ангелы Меркель, христианские демократы огласят имена своих министров в новом правительстве до партийного съезда, назначенного на 26 февраля. На этой встрече руководство партии должно будет проголосовать за создание "большой коалиции".