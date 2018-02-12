Гостиницы Ида-Вирумаа разместили рекордное число туристов

По сравнению с 2016 годом число местных и иностранных туристов выросло на 12%, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет rus.err.ee.

Показатель 2017 года стал рекордным за все времена.

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии по-прежнему пользуется среди туристов из России.