понедельник, 12 февраля 2018 г.
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Гостиницы Ида-Вирумаа разместили рекордное число туристов

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ФОТО: Sander Ilvest

В Ида-Вирумаа зафиксировали существенное увеличение туристического потока - за минувший год услугами гостиниц региона воспользовались 218 000 туристов.

По сравнению с 2016 годом число местных и иностранных туристов выросло на 12%, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет rus.err.ee.

Показатель 2017 года стал рекордным за все времена.

Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии по-прежнему пользуется среди туристов из России. 

Число российских туристов, которые пользовались услугами гостиниц Ида-Вирумаа в прошлом году, составило почти 53 000 человек,что на 35 процентов больше показателей 2016 года.

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