Гостиницы Ида-Вирумаа разместили рекордное число туристов
12 февраля 2018 г., 8:15
В Ида-Вирумаа зафиксировали существенное увеличение туристического потока - за минувший год услугами гостиниц региона воспользовались 218 000 туристов.
По сравнению с 2016 годом число местных и иностранных туристов выросло на 12%, свидетельствуют данные Департамента статистики, пишет rus.err.ee.
Показатель 2017 года стал рекордным за все времена.
Особенной популярностью Северо-Восток Эстонии по-прежнему пользуется среди туристов из России.
Число российских туристов, которые пользовались услугами гостиниц Ида-Вирумаа в прошлом году, составило почти 53 000 человек,что на 35 процентов больше показателей 2016 года.