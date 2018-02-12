Момент крушения Ан-148 попал на камеру видеонаблюдения: эксперты описали вероятные причины трагедии

Как отмечает "Коммерсант", некоторые возможные причины катастрофы были отброшены еще вечером в воскресенье. В частности, отпала вероятность заправки Ан-148 некачественным топливом: им же в тот день заправлялись еще десятки бортов, и ни у одного не возникло проблем.

Кроме того, как сообщалось, не нашли сотрудники МЧС на месте трагедии и обломков какого-либо другого воздушного суда, с которым мог бы столкнуться самолет. Специалисты указывают, что Ан-148 был оснащен системой предупреждения столкновений TCAS, поэтому о приближающейся опасности экипаж успел бы предупредить диспетчеров. Отмечается, что самолет не старый - произведен менее восьми лет назад.

Одна из приоритетных на текущий момент версий - моментальное разрушение двигателя во время полета. В этом случае лопасти двигателя могут в считанные секунды разрушить фюзеляж, после чего самолет рухнет на землю. Косвенным подтверждением этой версии являются и кадры с места трагедии с найденным спасателями разрушенным двигателем Ан-148, пишет "Коммерсант" со ссылкой на мнение опрошенных им экспертов. Газета напоминает, что инциденты с двигателями у самолетов Ан-148 случались неоднократно и раньше, однако к трагическим последствиям они не приводили.

Также, по мнению авиаспециалистов, не стоит исключить и версию с обледенением самолета в полете. Правоохранительные органы установили, что на борту были проведены все необходимые предполетные мероприятия, однако известно, что командир экипажа отказался проводить противообледенительные работы, так как это позволял прогноз погоды. Но нестабильная погода могла внести неожиданные коррективы.

Наконец, источники "Коммерсанта" считают, что нельзя исключать возможности поломки указателя скорости самолета, как это случилось у Ан-148 при катастрофе в 2011 году, когда погиб экипаж из шести человек. Тогда, ориентируясь на заниженные показания скорости, пилот увеличивал скорость до тех пор, пока у самолета не загорелись двигатели. После этого самолет стал разваливаться в воздухе.

Версия теракта пока среди основных не рассматривается. Самые предварительные выводы на этот счет можно будет делать после первичных исследований черных ящиков (вчера был найден один из них) и исследования обломков самолета на наличие остатков взрывчатых веществ. Накануне вечером, экспресс-анализ обломков не выявил следов взрывчатки.

Как сообщалось, Рейс 6W 703 Москва-Орск по расписанию должен был вылететь из "Домодедово" в 14:00, однако разрешение на взлет получил с опозданием, и самолет оторвался от земли, по данным правоохранительных органов, в 14.24 (13.24 по Таллинну). Полет длился лишь несколько минут, и все это время экипаж не проявлял никакого беспокойства. Из аудиозаписи переговоров пилота с диспетчерским пунктом следует, что сообщений о каких-либо проблемах с самолетом диспетчерам не поступало, не было слышно и криков отчаяния, свидетельствующих, что экипаж внезапно попал в чрезвычайную ситуацию. В какой-то момент самолет просто перестал отвечать на запросы авиадиспетчеров.

При этом радары зафиксировали некоторую странность в поведении самолета непосредственно перед падением. Набрав высоту примерно в 1800 метров и скорость около 600 км/ч, лайнер неожиданно резко "нырнул" вниз до 1500 метров, затем набрал прежнюю высоту и сразу же рухнул на землю. Последний раз он был виден на экранах диспетчеров в 14.28 (13.28 по Таллинну) на высоте около 900 метров.

На борту Ан-148 находились шесть членов экипажа, а также 65 пассажиров, в том числе трое несовершеннолетних. Из-за мощного удара о землю шансов выжить у них не было. Очевидцы ранее рассказывали, что самолет после крушения оставил воронку глубиной около двух метров и диаметром примерно в 17 метров.

Накануне вечером телеграм-канал Mash опубликовал запись с моментом крушения, сделанную камерой видеонаблюдения.

На месте падения самолета работает более тысячи человек

МЧС России задействовало девять беспилотников для обследования места крушения самолёта Ан-148, разбившегося в Раменском районе Подмосковья, сообщили в понедельник в пресс-службе МЧС России.

Для работы следователей, экспертов Межгосударственного авиационного комитета и спасателей МЧС выделило 20 снегоходов, передает "Интерфакс". "Поисковые работы продолжаются. Группировка увеличена до 779 человек", - уточнили в МЧС.