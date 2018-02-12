Открытая при финансовой помощи EAS автозаправка проработала менее года

Начавшая свою деятельность в мае прошлого года на острове Пийрисаар автозаправка уже пару недель как закрыта. И пока неизвестно, когда она возобновит свою деятельность, пишет Tartu Postimees.
Начиная с 30 января на заправке больше не купить ни бензин, ни дизельное топливо. Местные жители говорят, что раньше справлялись без новой автозаправки, да и сейчас не испытывают проблем после ее закрытия.
Менеджер по проектам отвечающего за открытие заправки предприятия OÜ Eesti Autogaas Ильмар Метсанурк в своем комментарии был немногословен.
«Содержание пункта продажи топлива подразумевает соблюдение требований, прописанных в законе. Поскольку это не было сделано, заправку на Пирийсааре пришлось закрыть, - отметил он. – Согласно закону, государство может потребовать у собственника автозаправки залог. Этот пункт и не был выполнен».
Метсанурк отметил, что они общались на тему залога с представителями Налогово-таможенного департамента, где их попросили приостановить продажу топлива, пока не будут выполнены все требования закона.
На вопрос о том, насколько хорошо шли дела у автозаправки, менеджер по проектам сказал, что пока рано делать какие-то выводы, поскольку автозаправка проработала очень недолго.
«Это не наша автозаправка. Но мы переживаем из-за закрытия, - сказал волостной старейшина Ярно Лаур. – Остается ждать, пока Eesti Autogaas уладит все вопросы».
Руководитель коммуникационного отдела Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сообщил, что Закон о жидком топливе требует от продавца залог. По умолчанию его размер составляет 100 000 евро.
«Каждый продавец жидкого топлива может подать ходатайство об уменьшении этой суммы», - сообщил Лауритс.
Предприятие Eesti Autogaas открыло автоматическую заправку на острове Пийрисаар третьего мая прошлого года. Строительство заправки, предназначенной для обслуживания как наземного, так и водного транспорта обошлось более чем в 76 000 евро, 64 090 евро из которых были выделены Фондом развития предпринимательства (EAS).
Потребует ли EAS от Eesti Autogaas возврата финансовой помощи, поскольку автозаправка приостановила деятельность. «Почему? Все критерии для получения дотации были выполнены, - сообщил Метсанурк. – Залог не имеет к этому отношения».
В то же время EAS решил навести у Eesti Autogaas справки о причинах закрытия автозаправки, а также о сроках возобновления работы.
«Если дотация используется не по назначению, EAS имеет право потребовать возврата денег, - пояснила пресс-секретарь EAS Марианн Судаков. – В своем запросе мы обратили на это внимание».
По словам Судаков, они ждут ответа Eesti Autogaas, чтобы решить, как действовать дальше.Согласно поданному в 2017 году экономическому отчету, в 2016-ом доход от продаж OÜ Eesti Autogaas составил 250 259, а прибыль 12 785 евро.