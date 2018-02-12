Открытая при финансовой помощи EAS автозаправка проработала менее года

Начиная с 30 января на заправке больше не купить ни бензин, ни дизельное топливо. Местные жители говорят, что раньше справлялись без новой автозаправки, да и сейчас не испытывают проблем после ее закрытия.

Менеджер по проектам отвечающего за открытие заправки предприятия OÜ Eesti Autogaas Ильмар Метсанурк в своем комментарии был немногословен.

«Содержание пункта продажи топлива подразумевает соблюдение требований, прописанных в законе. Поскольку это не было сделано, заправку на Пирийсааре пришлось закрыть, - отметил он. – Согласно закону, государство может потребовать у собственника автозаправки залог. Этот пункт и не был выполнен».

Метсанурк отметил, что они общались на тему залога с представителями Налогово-таможенного департамента, где их попросили приостановить продажу топлива, пока не будут выполнены все требования закона.

На вопрос о том, насколько хорошо шли дела у автозаправки, менеджер по проектам сказал, что пока рано делать какие-то выводы, поскольку автозаправка проработала очень недолго.

«Это не наша автозаправка. Но мы переживаем из-за закрытия, - сказал волостной старейшина Ярно Лаур. – Остается ждать, пока Eesti Autogaas уладит все вопросы».

Руководитель коммуникационного отдела Налогово-таможенного департамента Райнер Лауритс сообщил, что Закон о жидком топливе требует от продавца залог. По умолчанию его размер составляет 100 000 евро.

«Каждый продавец жидкого топлива может подать ходатайство об уменьшении этой суммы», - сообщил Лауритс.

Предприятие Eesti Autogaas открыло автоматическую заправку на острове Пийрисаар третьего мая прошлого года. Строительство заправки, предназначенной для обслуживания как наземного, так и водного транспорта обошлось более чем в 76 000 евро, 64 090 евро из которых были выделены Фондом развития предпринимательства (EAS).

Автозаправка на острове Пийрисаар. ФОТО: Maria Korotkova

Потребует ли EAS от Eesti Autogaas возврата финансовой помощи, поскольку автозаправка приостановила деятельность. «Почему? Все критерии для получения дотации были выполнены, - сообщил Метсанурк. – Залог не имеет к этому отношения».

В то же время EAS решил навести у Eesti Autogaas справки о причинах закрытия автозаправки, а также о сроках возобновления работы.

«Если дотация используется не по назначению, EAS имеет право потребовать возврата денег, - пояснила пресс-секретарь EAS Марианн Судаков. – В своем запросе мы обратили на это внимание».