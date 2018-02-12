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ЕС будет финансировать в Киргизии проект по искоренению пыток

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Киргизия. Иллюстративное фото.

ФОТО: Reuters/Scanpix

Европейский союз профинансирует реализацию в Киргизии трехлетнего проекта, направленного на укрепление усилий государства в вопросах по борьбе с пытками, сообщили в субботу "Интерфаксу" в пресс-службе представительства Евросоюза в Бишкеке.

"В 2016 году Генеральная прокуратура Киргизии получила 435 заявлений от граждан о пытках и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видах обращения и наказания по всей стране, было возбуждено 33 уголовных дела. Что касается статистики жестокого обращения, то в 2012-2016 годах суды рассмотрели 51 дело и приговорили 62 должностных лица. В настоящее время суды рассматривают 48 уголовных дел по 116 обвиняемым в пытках", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в целом за последние годы Киргизия уже приняла ряд мер по искоренению пыток, тем не менее "все еще остается ряд вопросов, требующих отдельного внимания и консолидации усилий как государства, так и общества, поскольку, несмотря на все принятые меры, пытки продолжают иметь место".

По его словам, вовлеченные в реализацию проекта стороны надеются, что "благодаря настойчивым усилиям могут быть разработаны и внедрены эффективные средства расследования, документирования, борьбы и искоренения пыток".

Ориентировочная стоимость проекта составляет около 800 тыс.евро.

В пресс-службе напомнили, что Киргизия является страной-участником международных обязательств, направленных на искоренение пыток в закрытых учреждениях, в текущем году республика представит третий периодический доклад в комитет ООН против пыток.

По словам собеседника агентства, финансируемый ЕС проект по предупреждению пыток будет реализован региональным представительством Penal Reform International (Международная тюремная реформа) в Центральной Азии в партнерстве с Уполномоченным по правам человека Киргизии, Национальным центром по предупреждению пыток и местными неправительственными организациями.

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