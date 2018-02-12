Обвиняемый в коррупции волостной старейшина настаивает на оправдании

Напомним, 1 ноября 2017 года Тартуский уездный суд признал старейшину Тартуской волости Айвара Соопа виновным в коррупционных правонарушениях и приговорил его к однолетнему условному лишению свободы, а также ему придется выплатить в пользу государства 54 115 евро. Помимо этого Соопу в течение трех лет нельзя будет работать в публичном секторе.