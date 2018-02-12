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  • Обвиняемый в коррупции волостной старейшина настаивает на оправдании

Обвиняемый в коррупции волостной старейшина настаивает на оправдании

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ФОТО: KRISTJAN TEEDEMA/PM/SCANPIX BALTICS

Признанный судом первой инстанции виновным в коррупционных преступлениях старейшина Тартуской волости Айвар Сооп настаивает на своем оправдании в окружном суде.

Как сообщили корреспонденту портала rus.err.ee в пресс-службе Тартуского окружного суда, апелляционная жалоба защитника Соопа будет рассмотрена во вторник, 13 февраля.

Адвокат Айвара Соопа настаивает на отмене обвинительного приговора и требует оправдать своего подзащитного.

Напомним, 1 ноября 2017 года Тартуский уездный суд признал старейшину Тартуской волости Айвара Соопа виновным в коррупционных правонарушениях и приговорил его к однолетнему условному лишению свободы, а также ему придется выплатить в пользу государства 54 115 евро. Помимо этого Соопу в течение трех лет нельзя будет работать в публичном секторе.

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