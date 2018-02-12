Спасатели предупреждают: будьте осторожны, выходя на лед – провалиться могут даже профи!

В холодную зиму водоемы остаются замерзшими до самой ранней весны. В этот период люди проводят на льду время – гуляют, катаются на коньках, рыбачат и даже выезжают на водоемы на автомобиле. К сожалению, нередко подобное времяпрепровождение сопряжено с большим риском.

Причем попасть в беду могут даже умудренные опытом профессионалы. Например, недавно под Пярну, близ деревни Рейю, сквозь лед на морском заливе провалился полицейский автомобиль. Морские спасатели вели на нем ледовую разведку. А получилось, что по иронии судьбы те, кто должен был защищать других, сами оказались в воде.

Как отметили стражи порядка, мораль произошедшего такова, что и профессионалы с большим опытом работы на льду допускают ошибки: «Лучшего примера и найти сложно, поэтому будьте осторожны!».

Оценка прочности

Визуально покрытый льдом водоем может казаться безопасным. Но так ли это на самом деле и как распознать потенциальную угрозу?

Прочность льда можно оценить как в теории, так и на практике. Теоретически мы знаем, что если температура воздуха по меньшей мере в течение двух недель остается на уровне минус 20 градусов и ниже, то лед должен быть довольно прочным. Однако прочным для чего? Подходит для катания на коньках, для пеших прогулок или, например, для выезда на лед на вездеходе?

Практическое оценивание прочности льда означает по сути измерение его толщины с помощью ледового бура. Необходимо помнить, что человека выдерживает 10-сантиметровый лед без трещин, расщелин и проталин. В то же время лед может быть разной толщины в пределах одного водоема. Согласно статистике, большинство несчастий приходятся на начало и конец холодного сезона и в то время, когда лед тонкий.

Ступая на лед, внимательно следите за знаками, возвещающими об опасности

Опасные места на застывших водоемах, в которых следует быть предельно внимательными или и вовсе избегать их, - это заросли камышей, места брода, русло и окружение около упавших в водоем деревьев.

Нужно помнить, что лед всегда тоньше в водоемах с течением, в устье, около причалов и в местах, где водоем сужается. Например, видимые в пределах льда темные места указывают на то, что это и есть опасные зоны – сквозь лед просвечивает вода.

Услышав хруст, необходимо сразу же покинуть лед - это сигнал о том, что где-то во льду уже образовались трещины. Уходите обратно по той же тропе, по которой вы дошли до показавшегося опасным места – так будет уверенность в том, что лед вас выдержит.

Полезные советы

Перед тем, как отправляться на лед, сообщите об этом своим близким. Лучше не идти в одиночку, по возможности возьмите кого-то вместе с собой.

Полезным будет и специальное приспособление, позволяющееся выбраться из полыньи – так называемая «спасалка», состоящая из веревки и двух шил на ее концах. Ее необходимо повесить на шею, чтобы она была доступна сразу, как только возникнет необходимость. Пригодится и заостренная с одной стороны палка с металлическим наконечником, с помощью которой можно контролировать толщину льда.