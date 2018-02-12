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  • Пограничники задержали россиянина на BMW X5, пытавшегося провезти в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет

Пограничники задержали россиянина на BMW X5, пытавшегося провезти в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет

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Контрабандные сигареты. Снимок иллюстративный.

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

В субботу, 10 февраля, на пограничный пункт в Лухамаа прибыл легковой автомобиль BMW X5 с российскими номерами. В ходе проверки пограничники обнаружили в машине контрабандные сигареты, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.

Во время таможенного досмотра в кузове машины были обнаружены 48 860 сигарет с белорусскими акцизными марками. Также в автомобиле был найден электрошокер.

Таможенники конфисковали как контрабандные товары, так и электрошокер.

Находившегося за рулем транспортного средства 25-летнего гражданина России оштрафовали. Выданная ему Польшей шенгенская виза была аннулирована. В отношение мужчины был установлен двухлетний запрет на въезд в Эстонию. Также ему пришлось вернутся обратно в Россию.

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