Пограничники задержали россиянина на BMW X5, пытавшегося провезти в Эстонию крупную партию контрабандных сигарет
12 февраля 2018 г., 9:49
В субботу, 10 февраля, на пограничный пункт в Лухамаа прибыл легковой автомобиль BMW X5 с российскими номерами. В ходе проверки пограничники обнаружили в машине контрабандные сигареты, сообщает пресс-служба Лыунаской префектуры.
Во время таможенного досмотра в кузове машины были обнаружены 48 860 сигарет с белорусскими акцизными марками. Также в автомобиле был найден электрошокер.
Таможенники конфисковали как контрабандные товары, так и электрошокер.
Находившегося за рулем транспортного средства 25-летнего гражданина России оштрафовали. Выданная ему Польшей шенгенская виза была аннулирована. В отношение мужчины был установлен двухлетний запрет на въезд в Эстонию. Также ему пришлось вернутся обратно в Россию.