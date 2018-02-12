Новая подборка от Postimees: самые дешевые авиарейсы
12 февраля 2018 г., 10:36
Портал Postimees составил очередной обзор самых выгодных предложений по авиаперелетам на сайтах по продаже билетов trip.ee, flynous.com, lentodiilit.fi и secretflying.com.
Туда-обратно из Таллинна на Амбон в Индонезии начиная с 578 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Пуэрто-Вальярта в Мексике начиная с 360 евро
Туда-обратно из Таллинна в Ливан начиная со 152 евро
Туда-обратно из Таллинна на Маврикий начиная с 674 евро
Туда-обратно из Таллинна на Фиджи начиная с 836 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Лос-Анджелес или Сан-Франциско начиная с 296 евро
Туда-обратно из Хельсинки в Бангкок начиная с 396 евро
Туда-обратно из Стокгольма в Гану начиная с 353 евро
Туда-обратно из Швейцарии в Улан-Батор в Монголии начиная с 343 евро