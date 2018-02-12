Кому принадлежит Иерусалим?

Трамп придерживается своей точки зрения, и критика со стороны других стран только обострит этот вопрос. Но механизма, который бы заставил Трампа переменить решение, нет.

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У Трампа сейчас все идет очень хорошо. Он обещал перевести посольство в Иерусалим и делает это, обещал поднять экономику - и американская биржа выросла на 31% за один год. Обещал снизить безработицу, провести налоговую реформу, ограничить въезд людям из проблематичных мусульманских стран - и выполнил свои обещания. Америка становится сильной и преуспевающей державой.

Может ли Израиль под давлением вернуть восточный Иерусалим Палестине?

Джемаль:

Да, если это давление будет силовым.

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Это исключено. Израиль вместе со всеми этими территориями составляет 28 тысяч квадратных километров. Ваш сосед Россия - 17 млн. квадратных километров. Эстония почти в два раза больше, чем Израиль со всеми оккупированными территориями. Надо быть безумцами, чтобы это обсуждать!

Израиль за последнее время по уровню экономического благосостояния находится в одной категории с Францией, Германией, Швейцарией. Израиль занимает второе-третье место по стабильности валюты, по инновациям в хай-теке занимает второе место в мире. Во всем, что касается производства, искусства, науки, культуры, философии - Израиль является одним из мировых лидеров. Наши арабские соседи занимаются совершенно другим - они убивают друг друга. Только в Сирии за последние шесть лет погибло полмиллиона человек. В этом разница: мы несем миру прогресс, науку, а наши соседи умеют только убивать. Сколько лауреатов Нобелевской премии за последние семьдесят лет было из мусульманских стран? Ну, Арафат получил премию мира. Израиль и еврейская диаспора составляет почти 25%. В этом между нами разница. Сколько музыкантов из арабских стран играет в мировых оркестрах?

Меня удивляет и огорчает позиция Эстонии, наши страны могли бы находиться в одном союзническом блоке с Америкой Трампа и Майкла Пенса. Давайте говорить откровенно: Китай всегда голосует против Израиля. Всегда, в отличие от Индии или Эстонии. Недавно один из наших крупнейших дипломатов встречался с группой китайских коллег и задал им вопрос: «Почему вы всегда голосуете против?» Китайцы ответили, что сегодня в ООН есть автоматическая арабская мусульманская лоббистская группа в 45 голосов, которые идут единым блоком, а Израиль имеет всего один голос. Китайцам важно их влияние в ООН. Циничный подход, но этим все объясняется.

Каким может быть сценарий развития событий израильско-палестинского мирного процесса? Не пора ли признать, что нынешний подход не работает?

Джемаль:

Вероятнее всего, протесты, которые возникли, будут разрастаться. Нынешний подход действительно не работает. Должно было быть отдельное палестинское и израильское государства, но Израиль сделал все, чтобы эти условия не были соблюдены. Международное сообщество ограничивается только словами, но никаких эффективных мер не предпринимает.

Был период, когда Палестина признавала у Израиля право на существование. Но ведь Израиль покровительствует незаконным поселениям на территории Палестины, именно Израиль делит эту территорию, препятствует связям различных ее частей друг с другом, это Израиль держит в блокаде Газу. Винить палестинцев в том, что они не создали свое государство - смешно, им мешает сделать это превосходящий по силе противник. Израиль препятствует созданию палестинского государства, и правые израильские политики являются проблемой самого Израиля.

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