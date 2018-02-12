Таллинн предоставит субсидии на приведение в порядок дворовых территорий

До 1 марта квартирные товарищества Таллинна имеют возможность ходатайствовать о субсидировании в объеме до 70% от стоимости проекта работ по приведению в порядок дворовых территорий.

Максимальный размер субсидии на одного ходатайствующего составляет 15 980 евро в год или 39 950 евро в течение трех последующих лет. Субсидия выплачивается после реализации проекта на основании представленной ходатаем расходной документации и после предварительного контроля качества проведенных работ.

Проект "Дворы - в порядок!" субсидируется с 2005 года. Субсидия предоставляется на ремонт находящихся на дворовой территории тротуаров, создание игровых и спортивных площадок, автомобильных стоянок и навесов для мусорных контейнеров, решение проблемы ливневой канализации, установку видеокамер наблюдения и осуществление прочих мер безопасности.