Предприниматели рассказали, почему они не платят налоги

К таким выводам пришла студентка Тартуского университета Рагне Кяйге, которая защитила бакалаврскую работу по теме «Связь налогового поведения и социальных норм на примере эстонских маклеров недвижимости», передает Äripäev со ссылкой на finantsuudised.ee.

Большинство маклеров, с кем удалось пообщаться студентке, отвечали, что они исправно платят налоги. «Важным фактором является надзор со стороны государства, то есть опасение иметь проблемы с Налогово-таможенным департаментом. Поэтому маклеры исправно платят налоги», - отмечает Кяйге. По словам Кяйге, маклеры недвижимости придерживаются расхожего в обществе мнения, что налоги нужно платить, поэтому они следуют закону, хоть и делают это без особого восторга.