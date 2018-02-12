Предприниматели рассказали, почему они не платят налоги

Предприниматели предпочитают не платить налоги, когда их слишком много, либо они слишком высокие. Также уплата налогов зависит и от бытующего в обществе мнения, что эстонские политики слишком просто расстаются с деньгами налогоплательщиков, пишет Majandus24.
К таким выводам пришла студентка Тартуского университета Рагне Кяйге, которая защитила бакалаврскую работу по теме «Связь налогового поведения и социальных норм на примере эстонских маклеров недвижимости», передает Äripäev со ссылкой на finantsuudised.ee.
Большинство маклеров, с кем удалось пообщаться студентке, отвечали, что они исправно платят налоги. «Важным фактором является надзор со стороны государства, то есть опасение иметь проблемы с Налогово-таможенным департаментом. Поэтому маклеры исправно платят налоги», - отмечает Кяйге. По словам Кяйге, маклеры недвижимости придерживаются расхожего в обществе мнения, что налоги нужно платить, поэтому они следуют закону, хоть и делают это без особого восторга.
«Эстонцы вынуждены платить налоги скорее из-за страха и боязни за свою репутацию. Никто не радуется тому, что может оплачивать автомобиль Стальнухина», - отметил один из респондентов.
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