понедельник, 12 февраля 2018 г.
"Как говорит моя мама, диплом ни одного хама не испортит"

Тармо Таммисте

Postimees
Мнение
Впрок
Олимпиада 2018
ЭР100
Глобус
Культура
КРАСОТКА
Limon
Спорт
Ваш дом
Прогноз
Хрoника
Эстония
ЭР100
Таллинн
Ида-Виру
112
Экономика
За рубежом
Здоровье
Техника
Ваш дом
Bидео
Не проспи Олимпиаду!
С 9 фев. Олимпийская студия в эфире Kanal 2, Пон.- Пт. в 20:00, Суб.-Вск. в 19:30
Программа Новости Видео Галереи Сборная Эстонии Звезды

Предприниматели рассказали, почему они не платят налоги

E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментировать

Деньги.

ФОТО: TOOMAS HUIK/PM/SCANPIX BALTICS

Предприниматели предпочитают не платить налоги, когда их слишком много, либо они слишком высокие. Также уплата налогов зависит и от бытующего в обществе мнения, что эстонские политики слишком просто расстаются с деньгами налогоплательщиков, пишет Majandus24.

К таким выводам пришла студентка Тартуского университета Рагне Кяйге, которая защитила бакалаврскую работу по теме «Связь налогового поведения и социальных норм на примере эстонских маклеров недвижимости», передает Äripäev со ссылкой на finantsuudised.ee.

Большинство маклеров, с кем удалось пообщаться студентке, отвечали, что они исправно платят налоги. «Важным фактором является надзор со стороны государства, то есть опасение иметь проблемы с Налогово-таможенным департаментом. Поэтому маклеры исправно платят налоги», - отмечает Кяйге. По словам Кяйге, маклеры недвижимости придерживаются расхожего в обществе мнения, что налоги нужно платить, поэтому они следуют закону, хоть и делают это без особого восторга.

«Эстонцы вынуждены платить налоги скорее из-за страха и боязни за свою репутацию. Никто не радуется тому, что может оплачивать автомобиль Стальнухина», - отметил один из респондентов.

Читайте статью полностью в Äripäev.

Актуально

Читать также

НАВЕРХ