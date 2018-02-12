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  • Вскоре изменится расписание международных пассажирских поездов Elron

Вскоре изменится расписание международных пассажирских поездов Elron

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Поезд Elron. Иллюстративное фото.

ФОТО: ELMO RIIG/SAKALA

С 23 февраля до 13 марта международные пассажирские поезда будут в ходу по изменённому расписанию. В расписании движения поездов Elron это повлияет на отправление двух рейсов на линии Таллинн-Аэгвийду.

В этот период времени на линии Таллинн-Аэгвийду рейс № 410 будет отправляться из Таллинна в 12:46, т.е. на 2 минуты позже, а рейс № 415, который в ходу в выходные дни и в дни государственных праздников будет стартовать из Аэгвийду на 20 минут раньше, т.е. в 11:45. Изменятся также пути отправления некоторых рейсов на Балтийском вокзале.   

Изменения в расписании движения международных пассажирских поездов носят временный характер, и исходящие из этого изменения в расписании Elron действуют с 23 февраля до 13 марта. 

Расписание Elron можно найти на домашней странице и платформах ожидания, бесплатную информацию о поездах предоставляет также круглосуточный информационный телефон 616 0245.

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