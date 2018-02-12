Вскоре изменится расписание международных пассажирских поездов Elron

В этот период времени на линии Таллинн-Аэгвийду рейс № 410 будет отправляться из Таллинна в 12:46, т.е. на 2 минуты позже, а рейс № 415, который в ходу в выходные дни и в дни государственных праздников будет стартовать из Аэгвийду на 20 минут раньше, т.е. в 11:45. Изменятся также пути отправления некоторых рейсов на Балтийском вокзале.