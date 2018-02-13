Нужен ли руль автомобилю будущего?

Холодильник позволил сократить расход времени на маринования, соления, варения и другое, связанное с приготовлением и хранением пищи. При решении задачи сохранения пищи не было предусмотрено, что благодаря этому часть домашних приготовлений перекочует на фабрики, сильно простимулировав развитие пищевых технологий. Охлажденная готовая продукция с фабрики попадает на прилавки и затем - домой. Прибавляя сюда время, сэкономленное на мытье посуды в посудомоечной машине, за несколько десятков лет время на работу по дому сократилось наполовину, а на сегодняшний день - еще наполовину до 14 часов в неделю. Не удивительно, что женщины пошли работать, тем самым увеличивая число технологов, создающих новые машины. В то же время заметно сократилось количество детей, выросла доля одиноких родителей, а актуальность темы равенства зарплат указывает на то, что появившиеся социальные изменения до сих пор не прижились.

Если бы кто-то предупредил нас, что за холодильником и стиральной машиной последуют такие социальные изменения, их бы определенно запретили. Не потому, что современные женщины слишком хорошо живут и это непозволительно, а потому, что с той точки зрения это казалось бы плохим будущим. Наверное, это так и есть, учитывая быстрое снижение уровня прироста населения. Кажется, что благосостояние не переносит детей. Настолько беспощадным и не считающимся с людьми может быть только мир, управляемый ценностями машин. Не удивительно, откуда берется растущее желание технологично развитых стран выгонять людей с работы домой заводить детей.

Можно думать, что холодильник и стиральная машина – это то, что произошло с нами. Похоже на эксперимент, в котором ребенок, будучи один дома, обнаруживает на столе спички. Сначала интересно – получается много света и тепла, но потом случается нечто, чего ребенок не ожидал. Спички тут не виноваты. Проблема в возможности и в скрытой в ней неизбежной программе - рано или поздно скрытый потенциал реализуется. Спички детям не игрушка. Миссия взрослых - открытие технологических возможностей.

Чудеса беспилотности

Возьмем другой пример. Можно ли спать в машине? А можно ли ехать в гостинице? Кто не спал в машине или в автобусе! Но никто не ездил в гостинице. С виду две абсолютно разные, живущие сами по себе области пересекаются, как Титаник и айсберг. Для запуска процесса достаточно техники, замещающей водителя с машиной.