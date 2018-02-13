Нужен ли руль автомобилю будущего?

Luminor Pensions Estonia представляет читателям серию статей, в которых Кристьян Порт подвергает глубокому анализу изменение во времени понятий «будущее» и «пенсия» и сопутствующие ему перемены вокруг нас.
Вопрос: человек управляет технологией или технология – человеком? Проявленная изобретательность говорит в пользу человека. В технологии он кажется богом: хочет – изобретает что-нибудь, не хочет – не изобретает. А если все будет наоборот?
Подобная мысль присутствует в фильме Ридли Скотта «Чужой». Если быть кратким, то в фильме человек становится тем самым средством, которое необходимо чужеродным силам для распространения. Оставив сцену из фильма, где из человека вылезает склизкое чудовище, в стороне, можно задаться вопросом появления радио. В учебниках написано, что его изобрел человек. Но ведь он не изобрел электромагнитные волны, медь и другое необходимое для создания и работы радио! Все это уже было в природе вместе со всеми принципами, которые необходимо учитывать для того, чтобы радио работало. Хорошего изобретателя отличает повышенная внимательность в процессе опытов – то есть способность читать законы природы, как что работает и каким образом это можно совместить. Вернее – как нужно это совместить, потому что законы природы отменить нельзя. Дальше все идет как по программе. В соответствии имеющимся веществам и существующим в природе законам можно создать радио, автомобиль, самолет, транзистор, компьютер, интернет и так далее. Человек здесь не ведущий, а исполнитель. Тело с определенными способностями и свойствами, способное считывать правила работы мира и справляться с рождением технологий. Самому человеку остается радоваться или печалиться появившейся на свет технологии. Но не решать.
Человек как изобретатель
Подобное мышление кажется сложным. Мы предпочитаем видеть самих себя – людей - изобретателями, а значит руководителями и правителями. Не замечая, что такое мировоззрение способствует продолжающемуся росту появления новых технологий, а не их контролю. Ведь управление миром предполагает, что мы понимаем его цели и предназначение, а также имеем власть изменять положение вещей. Но чувство потери контроля может заставить нас действовать вопреки предназначенной судьбе. Схоже с ситуацией, в которую попала в упомянутом фильме героиня Эллен Рипли, когда пыталась уничтожить себя, понимая, что она и есть переносчик опасности для человечества.
Есть люди, рассматривающие технологию как независимый организм, вроде вируса, содержащий в себе схожую с ДНК информацию для репродукции, который для появления на свет нуждается в носителе, в живом человеке. Иногда такая точка зрения помогает лучше понять, почему мы удивляемся, когда спустя какое-то время после начала использования очередного изобретения оно меняет нашу жизнь, а на это никто не рассчитывал. И не хотел.
Возьмем для примера холодильник и стиральную машину. Сто лет назад на домашнюю работу в неделю уходило около 58 часов, куда входило приготовление пищи, изготовление, ремонт и стирка одежды, уборка дома и так далее. По времени работа по дому занимала больше времени, чем сегодня предусматривает рабочий день. Такое положение дел определяло разделение труда и роли матери и отца, а также обязанности ребенка. На матери лежала ответственность за благополучие дома, при этом детский труд был задействован настолько много, насколько это возможно. Две трети замужних женщин были домохозяйками. Сегодня ситуация абсолютно противоположная – две трети работает. Что произошло? И это ли ожидали?
Холодильник позволил сократить расход времени на маринования, соления, варения и другое, связанное с приготовлением и хранением пищи. При решении задачи сохранения пищи не было предусмотрено, что благодаря этому часть домашних приготовлений перекочует на фабрики, сильно простимулировав развитие пищевых технологий. Охлажденная готовая продукция с фабрики попадает на прилавки и затем - домой. Прибавляя сюда время, сэкономленное на мытье посуды в посудомоечной машине, за несколько десятков лет время на работу по дому сократилось наполовину, а на сегодняшний день - еще наполовину до 14 часов в неделю. Не удивительно, что женщины пошли работать, тем самым увеличивая число технологов, создающих новые машины. В то же время заметно сократилось количество детей, выросла доля одиноких родителей, а актуальность темы равенства зарплат указывает на то, что появившиеся социальные изменения до сих пор не прижились.
Если бы кто-то предупредил нас, что за холодильником и стиральной машиной последуют такие социальные изменения, их бы определенно запретили. Не потому, что современные женщины слишком хорошо живут и это непозволительно, а потому, что с той точки зрения это казалось бы плохим будущим. Наверное, это так и есть, учитывая быстрое снижение уровня прироста населения. Кажется, что благосостояние не переносит детей. Настолько беспощадным и не считающимся с людьми может быть только мир, управляемый ценностями машин. Не удивительно, откуда берется растущее желание технологично развитых стран выгонять людей с работы домой заводить детей.
Можно думать, что холодильник и стиральная машина – это то, что произошло с нами. Похоже на эксперимент, в котором ребенок, будучи один дома, обнаруживает на столе спички. Сначала интересно – получается много света и тепла, но потом случается нечто, чего ребенок не ожидал. Спички тут не виноваты. Проблема в возможности и в скрытой в ней неизбежной программе - рано или поздно скрытый потенциал реализуется. Спички детям не игрушка. Миссия взрослых - открытие технологических возможностей.
Чудеса беспилотности
Возьмем другой пример. Можно ли спать в машине? А можно ли ехать в гостинице? Кто не спал в машине или в автобусе! Но никто не ездил в гостинице. С виду две абсолютно разные, живущие сами по себе области пересекаются, как Титаник и айсберг. Для запуска процесса достаточно техники, замещающей водителя с машиной.
В беспилотной машине человек может отдыхать во время поездки. Более естественное время для отдыха – ночь. Пусть машина едет туда, куда надо, а проснувшись поутру вы уже будете на месте и продолжите cвою работу. Не надо работать постоянно. Таким образом можно, например, путешествовать. Вместо отеля ночевать в удобном транспорте. Это выгоднее всего. Днем люди более продуктивны. Автомобили простаивают 95% времени и теряют свою ценность, особенно ночью. В случае беспилотных машин можно заставить их быть полезными в то время, когда люди должны отдыхать. Рост эффективности снижал бы стоимость пользования и повышал бы популярность услуги. Сегодня по земле ездит около 1,3 миллиарда машин. Учитывая эффективность машин нового поколения, считается, что с этой работой могло бы справиться около 100 миллионов беспилотных машин в постоянном рабочем режиме. Ежегодно производится примерно столько же новых автомобилей. Это означает, что для осуществления этой идеи потребовался бы год.
Офис на колесах или мобильный дом
К сожалению, для автомобильной промышленности и множеству связанных с ней отраслей это означает растущий ущерб от неприобретенных автомобилей. Для минимализации последствий ожидаемого кризиса необходимо действовать сильно и бесстрашно. Здесь на передний план снова выходит невидимая сила, которая заставит изобретать новые технологии. В качестве продолжения этой спекулятивной истории это может быть связано с домами на колесах - некоторые из них могут быть подобны гостиницам, другие можно сделать офисами, также можно подумать об идее передвижного дома и так далее. Затем, учитывая время года и что-либо еще, можно двигаться в направлении благополучия и меньшего энергопотребления.
Целью не обязательно должен быть город или популярный курорт. Хорошие места могут находиться в любой географической точке, где собираются передвигающиеся жители и едущие с ними услуги. Главное условие – быстрое создание достаточной инфраструктуры. Может зародиться децентрализованная форма жизни, где зарытые в землю с фундаментом жизнь и бизнес обитателей настигает кризис. Как уже было сказано, это спекуляция. Но это-то здесь и важно – мы не знаем, что мы на самом деле провоцируем в результате изобретений. Как единственное абсолютное явление – мы создаем прирост новых технологий. И сейчас кажется, что с ростом благополучия рождается все меньше новых людей.
Человек уже давно не управляет технологиями
Чтобы человек перестал сидеть за рулем, достаточно нескольких технических новшеств в виде сенсоров и передачи данных. Но способны ли мы написать на инструкции предупреждение, что в результате пользования ими исчезнет образ жизни, который мы считаем сегодня нормальным? Вероятно, мы не сможем этого сделать. Не человек управляет технологиями, а наоборот - все больше заметно, что управляя человеком, они заставляют создавать все новые и новые фокусы. Противостояние безнадежно. Растущая потребность в технических средствах уже давно исходит не из нужд человека – она обусловлена возникшим спросом технологий на своё же усовершенствование.
Что станет с закравшимся в наши головы планом развивать искусственный интеллект, то есть технологии, которые самостоятельно будут порождать новые технологии, исключая из последующего цикла участие человека? Есть у кого-то идея получше? Минимум мы сможем прокричать популярное предложение: «Мама, смотри, я еду без рук!». У едущей в будущее машины руля ведь не было.
Последние 420 миллионов лет акулы ведут более или менее одно и то же существование. С нами же за несколько миллионов лет произошли невероятные изменения. Следовательно, мы должны приспособиться к изменениям. Тем не менее, мы до сих пор ошибаемся, считая хорошее закономерной случайностью, а встречу с плохим – исключением. Для решения противоречий используются деньги. Есть надежда, что вы умеете это учитывать. Деньги, кажется, это то немногое, что мы при большом желании можем планировать, при этом прибегая к помощи. Попытки управлять другими аспектами жизни становятся все более тяжелыми, словно толкание телеги, а не управление ею. Что это означает для наших накоплений – денег, отложенных на пенсию? Дает ли это нам больше возможности прожить или, скорее, «помогает» нам спешить в неизвестность?