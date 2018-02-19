Улицу Тонди закрывают на четыре месяца

В понедельник, 19 февраля, начнется реконструкция отрезка улицы Тонди между улицами Котка и Линну. Объезд общественного транспорта будет осуществляться через улицы Котка, Тедре, Нымме-теэ и Линну-теэ.
Ремонт продлится до конца июня.
Движение транспорта на участке между улицами Котка и Линну-теэ будет перекрыто и автобусы линий 23 и 28 с 10 часов утра 19 февраля и до окончания рабочего дня 29 июня будут следовать объездным маршрутом.
Автобусы линии 23 в обоих направлениях пойдут по улицам Котка, Тедре, Нымме, Линну-теэ и Тонди с дополнительной остановкой "Ээбику" на объезде при движении от центра города на улице Тедре, после перекрестка с улицей Котка.
Автобусы линии 28 в обоих направлениях пойдут по объездному маршруту улица Тонди-улица Котка-улица Тедре-Нымме-теэ и Линну-теэ с остановками в направлении к улице Веренни "Ээбику" на улице Котка и "Нымме" на улице Нымме, в направлении к Вяйке-Ыйсмяэ - с остановкой "Ээбику" на улице Котка после перекрестка с улицей Тонди.