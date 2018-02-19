Улицу Тонди закрывают на четыре месяца

Ремонт продлится до конца июня.

Движение транспорта на участке между улицами Котка и Линну-теэ будет перекрыто и автобусы линий 23 и 28 с 10 часов утра 19 февраля и до окончания рабочего дня 29 июня будут следовать объездным маршрутом.

Автобусы линии 23 в обоих направлениях пойдут по улицам Котка, Тедре, Нымме, Линну-теэ и Тонди с дополнительной остановкой "Ээбику" на объезде при движении от центра города на улице Тедре, после перекрестка с улицей Котка.