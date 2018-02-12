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  • Фото: машина вылетела с дороги и врезалась в каменную ограду, водитель умер в больнице

Фото: машина вылетела с дороги и врезалась в каменную ограду, водитель умер в больнице

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ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

В субботу в 23.10 в Центр тревоги поступило сообщение, что в волости Кохила автомобиль вылетел с дороги и врезался в каменную ограду. Водитель был доставлен с тяжелыми травмами в больницу, где скончался вчера вечером.

ФОТО: Департамент полиции и погранохраны

ДТП произошло в деревне Рабивере на 6-м км дороги Хагери-Кодила-Куусику. По предварительным данным, ехавший со стороны Хагери в сторону Кодила водитель потерял управление над машиной Toyota, в результате чего автомобиль вылетел с дороги и врезался в каменную ограду.

30-летний водитель был доставлен в тяжелом состоянии в Северо-Эстонскую региональную больницу, где умер вчера в 22.55.

У водителя были права, он был пристегнут ремнем безопасности и был в машине один. Шины автомобиля соответствуют требованиям. Анализ крови показал, что мужчина употреблял алкоголь. Точная причина смерти выяснится в ходе вскрытия.

На месте ДТП стоит ограничение скорости в 70 км/ч.

Для выяснения обстоятельств ДТП начато криминальное производство. 

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