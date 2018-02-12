В бюджет Таллинна за январь поступило 52,6 миллиона евро

Об этом BNS сообщила пресс-служба мэрии столицы.

Налоговые поступления за год составили 36,6 миллиона евро (8,4% годового объема), в том числе поступления от подоходного налога на физическое лицо 35,2 миллиона евро ( 8,8%) и от местных налогов - 1,4 миллиона евро или 11,7%

Хозяйственная деятельность городских учреждений принесла в кассу 6,6 миллиона евро, или 8,7% запланированной на год суммы. Прочие доходы составили 286 тысяч евро (16% ), субсидии от государства и из зарубежных источников поступили на 8,9 миллиона евро (7,2% запланированной для денежного оборота суммы). Инвестиционная деятельность принесла 249 тысяч евро ( 2,5% от запланированного).

За месяц город выплатил 61,8 миллиона евро, что равно 7,8% планового годового объема. Из них выплаты на администрирование составили 54,7 миллиона евро (9,8%), на инвестиции выплачены 7,0 миллионов евро или 6,8% плановой годовой суммы, выплаты по основным взносам за кредиты и капитальную ренту составили 51,5 тысячи евро.