В Эстонии цены на продукты совершили рекордный скачок

Об этом BNS сообщила пресс-служба института, отметив, что в декабре за год больше всего подорожали кочанная капуста, масло и картофель, подешевели рыба и мясопродукты.

Семья из четырех человек в декабре расходовала на корзину 74,40 евро в неделю, что на 6,8 процента больше, чем в конце 2016 года.

По оценке EKI, причиной повышения цен стал рост цен на мировом рынке, рост налоговых ставок, увеличение расходов предприятий на энергию и рабочую силу, а также высокий уровень спроса.

Рост цен негативно повлиял также на оценки потребителей экономического положения как своих семей, так и государства в целом.

По мнению экспертов EKI, потребительский индекс (THI) в 2018 году вырастет на 3,1 процента.

Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) потребительская корзина содержит одни и те же компоненты и вес, она соответствует реальным покупкам проживающей в Таллинне семьи из четырех человек в столичных магазинах.