понедельник, 12 февраля 2018 г.
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В Эстонии цены на продукты совершили рекордный скачок

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ФОТО: Arno Saar / Õhtuleht

Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) потребительская корзина в 2017 году подорожала на 6,8 процента до 74,40 евро, что стало самым высоким показателем за всю историю наблюдений.

Об этом BNS сообщила пресс-служба института, отметив, что в декабре за год больше всего подорожали кочанная капуста, масло и картофель, подешевели рыба и мясопродукты.

Семья из четырех человек в декабре расходовала на корзину 74,40 евро в неделю, что на 6,8 процента больше, чем в конце 2016 года.

По оценке EKI, причиной повышения цен стал рост цен на мировом рынке, рост налоговых ставок, увеличение расходов предприятий на энергию и рабочую силу, а также высокий уровень спроса.

Рост цен негативно повлиял также на оценки потребителей экономического положения как своих семей, так и государства в целом.

По мнению экспертов EKI, потребительский индекс (THI) в 2018 году вырастет на 3,1 процента.

Составляемая экспертами Института конъюнктуры Эстонии (EKI) потребительская корзина содержит одни и те же компоненты и вес, она соответствует реальным покупкам проживающей в Таллинне семьи из четырех человек в столичных магазинах.

В корзину входят 48 продуктов из 24 товарных групп.

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