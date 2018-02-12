понедельник, 12 февраля 2018 г.
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В Австрии столкнулись два поезда: один человек погиб, 22 пострадало

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Рельсы. Иллюстративное фото.

ФОТО: Aldo Luud/Õhtuleht

По меньшей мере, один человек погиб и 22 получили травмы в результате столкновения двух поездов в австрийской коммуне Никласдорф (федеральная земля Штирия), сообщает в понедельник австрийская телерадиокомпания ORF.

Среди пострадавших трое детей.

По данным ORF, столкнулись два пассажирских поезда, которые следовали по разным путям друг на встречу другу. По свидетельству полицейских, "по необъяснимой причине" на повороте произошло боковое соприкосновение составов, в результате чего один из них сошел с рельсов.

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